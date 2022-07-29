Российский фондовый рынок завершает неделю разнонаправленно. Рублёвый индекс МосБиржи в пятницу прибавляет 0,1%, а долларовый индикатор РТС снижается на 1,6%. Для фондовых площадок всю неделю была характерна повышенная волатильность, а индекс МосБиржи несколько раз тестировал психологически значимый уровень — 2200 пунктов.

В лидерах роста всю неделю оставались расписки российских компаний (таких как HeadHunter, Ozon, VK, Cian): мы предполагаем, что в отсутствии корпоративных новостей основным триггером могло стать принятие закона ЦБ об автоматической конвертации АДР российских компаний в локальные бумаги. Несмотря на то что данный ФЗ затрагивает «голубые фишки» с первичным листингом на Мосбирже, инвесторы ожидают, что впоследствии регулятор возьмется и за расписки компаний, которые изначально были листингованы на западных площадках, что станет заметным позитивом для их эмитентов. Помимо этого, заметно подросли ритейлеры — на фоне сильных операционных отчетов отдельных игроков. Аналогично своими результатами за 2 квартал порадовал Яндекс.

Дефляция в России сохраняется. Согласно недельным данным Минэкономики, с 16 по 22 июля она составила —0,08%, годовая инфляция опустилась ниже 15,4%. Инфляционные ожидания населения РФ снизились с 12,4% годовых в июне до 10,8% в июле.

На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, значимой макростатистики не ожидается. Динамика фондового рынка останется преимущественно позитивной. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2200-2300 пунктов.