Понедельник начался с падения юаня и продолжения ослабевания американского доллара. Китайская валюта оказалась под давление после того как данные по индексу деловой активности в производственном секторе за июль показали результат в 49 пунктов, что оказалось ниже 50,2 пункта месяцем ранее и прогнозов от аналитиков в 50,4 пункта. Также стоит отметить распространение опасений относительно проблем с китайским строительным сектором, который сильно закредитован, а инвесторы и аналитики боятся говорят о возможном ипотечном кризисе Поднебесной. Доллар также продолжает ослабевать на фоне опасений рецессии в США, продолжая тренд конца прошлой недели. Daily Express назвал антироссийские санкции самоубийством Европы

Тем временем в России стоит обратить внимания на слухи о том, что Мосбиржа может прекратить торговлю долларами и евро, по аналогии с иеной. Остановка торгов валютами т.н. недружественных стран в долгосрочной перспективе негативно повлияет на экономику РФ, поскольку сделает процесс курсообразования менее прозрачным, а сам курс менее рыночным.

Отдельно отметим напряженную обстановку между Косово и Сербией, что может оказывать дополнительно давление на европейкою валюту. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие дни курс USD/RUB может находиться в коридоре 60-65 рублей за доллар, а курс EUR/RUB в районе 61-66 рублей за евро.