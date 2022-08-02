Российские индексы акций начали неделю разнонаправленно, что обусловлено влиянием сильного снижения курса USD/RUB, который в моменте опускался ниже 60. Торговые обороты незначительно выросли и составили 34 млрд руб.

Долларовый индекс РТС вырос почти на 1%, тогда как рублевый индекс МосБиржи потерял 1,5%. В аутсайдерах был банковский и IT-сектор, а также ряд других тяжеловесных голубых фишек

Общий негативный сентимент также связан и со снижением цен на нефть — фьючерсы Brent в понедельник упали на 3,8%. К текущему моменту цена находится ниже круглой отметки в $100.

Кроме того, сейчас возможен период проявления инвесторами осторожности и некоторого затишья. Как мы ранее уже отмечали, это обусловлено возвратом с 8 августа дружественных нерезидентов и россиян, контролирующих свои акции через иностранные юрлица. Также с 15 августа пройдет автоматическая расконвертация депозитарных расписок российских компаний, что в теории может добавить навес продавцов. Все это локальные краткосрочные негативные факторы, однако на длинной дистанции рынок их наверняка спокойно переварит.

Поэтому в ближайшие дни осторожный взгляд, но на горизонте несколько месяцев индекс МосБиржи может оказаться выше, особенно на фоне потенциального ослабления рубля. Так, накануне в докладе по ДКП Банк России отметил, что базовый сценарий предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила с 2023 г. Вместе с бюджетным правилом могут в том или ином виде вернуться интервенции на валютном рынке, что негативно для рубля.

По индексу МосБиржи среднесрочная картина пока благоприятная, однако для укрепления восходящей тенденции нужно пройти еще один важный рубеж — это район 2240-2250 п. В случае закрепления выше него далее среднесрочные цели сместятся в сторону области 2480-2500 п., которая в мае-июне несколько раз выступала зоной остановки волны роста. Но это явно не сценарий сегодняшнего дня.

Что касается негативного расклада, то он вновь станет актуальным при повторном спуске ниже 2130-2170 п. Сегодня как раз важно следить, чтобы обозначенные рубежи устояли. Общий фон пока остается слабым. Без возобновления ослабления рубля рассчитывать на уверенный рост во вторник сложно.

Новый индикатор. Показателем интереса инвесторов к российскому рынку в последнее время выступает динамика индекса IT-сектора. Он торгуется с повышенным коэффициентом бета к рынку, сигнализируя о росте или же снижению склонности к риску. В качестве портфеля индикативных бумаг рыночного сентимента можно выделить следующий список: Яндекс, Ozon, HeadHunter, VK и Cian.

Вчера по ним наблюдались преимущественно коррекционные настроения, что в том числе транслировалось и в целом на всем рынке. На росте индекса МосБиржи обозначенный пул бумаг будет выглядеть лучше рынка, на снижении — хуже.

ЦБ РФ продлил действующие ограничения на снятие наличной валюты в банках еще на полгода до 9 марта 2023 г. Эта новость не стала неожиданной, поскольку ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже анонсировала такое продление. Регулятор не видит улучшений ситуации по поступлению иностранных банкнот в страну. Новость об ограничениях не должна оказать влияние ни на фондовый рынок, ни на курсы валют.

Большая геополитика. Общемировым фактором беспокойства трейдеров выступают взаимоотношения КНР и США. Ряд СМИ сообщают, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже сегодня может посетить Тайвань. Такой шаг, как ожидается, будет негативно воспринят китайской стороной, увеличив напряженность между Пекином и Вашингтоном.

Эта тема сегодня на первых полосах во многих деловых СМИ (Bloomberg, Reuters, CNBC и др.), что само по себе гиперболизирует в глазах инвесторов важность момента. Любое ухудшение отношений двух крупнейших экономик — это потенциальный риск для глобальной торговли и темпов роста ВВП. Происходящие события будут транслироваться либо нейтрально, либо в качестве сигнала для резкого Risk Off сценария. В тайваньской истории для рынка — только риски, так как какой-то негативный сценарий инвесторы не закладывали в цены.