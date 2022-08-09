Торговая неделя на российском рынке акций началась с итогового подъема индекса МосБиржи на 1,6%. Однако если смотреть траекторию движения в течение сессии понедельника, то никакого выраженного роста не наблюдалось. Со старта торгов сразу же ожидаемо увидели гэп наверх на фоне переноса допуска нерезидентов к акциям. Затем рынок консолидировался в боковом формате.

Тема допуска/не допуска нерезидентов и потенциального навеса продавцов вкупе с расконвертацией депозитарных расписок (с 15 августа) стала центральной для определения динамики голубых фишек. Учитывая невысокую ликвидность, любые новые крупные продавцы способны вызвать значительное снижение.

Меры по ограничению спекуляций. ЦБ РФ для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на котировки ввел ряд ограничений. Во-первых, депозитарии и регистраторы теперь в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 г.

Во-вторых, в полугодовой "карантин", начавшийся с 5 августа, попадают бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями у других нерезидентов в период с 25 июня.

Все это значит, что исчезает лазейка, которая бы позволяла дружественным нерезидентам выкупать акции у недружественных, а затем переводить их в российские депозитарии для продажи. Это позитивный момент, так как снимает потенциальный навес продавцов, совершающих арбитражные сделки на разных рынках. Это касается как акций, так и российских облигаций в валюте.

В то же время Банк России опубликовал отдельное сообщение, указав, что нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, смогут с 8 августа торговать на Московской Бирже. Сама биржа пока открыла доступ лишь к срочному рынку. О дате допуска к торговле акциями еще не сообщалось. Но в будущем этот момент теперь окажет лишь незначительное давление на рынок. К тому же допуск нерезидентов будет не одномоментный, так как брокеры будут тщательно проверять всех иностранных инвесторов.

По индексу МосБиржи краткосрочные ожидания нейтральные. Котировки находятся около отметки 2100 п. Снизу в качестве пока еще так и не протестированной целевой области поддержки выступает зона 1850-2000 п. Риски спуска к этим рубежам сохраняются.

Сверху уровни сопротивления находятся на 2200-2240 п. Пока они не пройдены, сложно говорить о сценарии устойчивого роста. Конкретно сегодня показать продолжение вчерашнего импульса роста вряд ли получится. Локальный боковик — базовый сценарий.

Что касается среднесрочных перспектив, то важнейшим фактором поддержки нашего рынка может стать ослабление рубля, от которого выигрывают акции экспортеров. Мы уже видим, как торговый баланс сокращается, а значит снижается и избыточные объем предложения валюты. Даже незначительное падение цен на нефть, например, в сторону обозначенных ранее уровней $86,5-88,5 по Brent, может с некоторым лагом вызывать достаточно серьезное ослабление рубля.

Сейчас не работает бюджетное правило, а значит сглаживать перекосы в потоках спроса и предложения валюты некому. К тому же ликвидность остается пониженной. Поэтому возможна чрезмерная реакция курса на смещение баланса сил в пользу покупателей валюты (выросший импорт). Пара USD/RUB накануне закрывалось около 60,7. Ближайшим ориентиром сверху выступает отметка 65.

Цены на нефть Brent в понедельник незначительно выросли и сейчас находятся около $96. Несмотря на временное торможение волны распродаж, риски более глубокой просадки остаются повышенными.

Например, снижение ниже $90 может быть спровоцировано заключением "ядерной сделки" с Ираном. Эта история тянется уже 15 месяцев, но сейчас европейские чиновники, по сообщению Reuters, указывают на близость компромисса в ближайшие недели. Все это может привести к наращиванию экспорта Ираном на 1-1,5 млн б/с, что негативно скажется на нефтяных ценах вкупе с замедлением глобального спроса.