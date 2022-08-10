Согласно опубликованным сегодня данным, годовая инфляция в США продемонстрировала замедление впервые с апреля, снизившись по итогам июля до 8,5% при консенсус-прогнозе в 8,7%. По отношению к предыдущему месяцу цены показали нулевой прирост. Такая динамика во многом обусловлена снижением цен на энергоносители на 4,6% м/м, бензин при этом подешевел на 7,7% м/м. Подешевели к предыдущему месяцу также подержанные автомобили (-0,4%), одежда (-0,1%) и транспортные услуги (-0,5%).

Публикация данных вызвала определенный позитив на рынке. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет более 1,5%, доходность 10-летних облигаций США в моменте опускалась ниже 2,7%, хотя затем вновь начала расти. Тем не менее, инверсия кривой доходности стала менее ярко выраженной — спред между 10-летними и 2-летними гособлигациями США, ушедший в отрицательную зону еще в начале июля, и составлявший до выхода данных —48 б.п., начал сокращаться.

Подобное движение выглядит логичным, поскольку после выхода в прошлую пятницу сильных данных по рынку труда в США, где число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле выросло на максимальные с февраля 528 тыс., у ФРС было всё больше оснований не снижать темпы ужесточения ДКП и увеличить ставку на сентябрьском заседании на 75 б.п. в третий раз подряд. В случае отсутствия замедления инфляции аргументом в пользу такого сценария являлось также снижение инфляционных ожиданий в США — согласно опросу, проведенному ФРБ Нью-Йорка, в июле инфляционные ожидания для 3-летнего периода снизились до 3,2% по сравнению с 3,6% в июне, в то время как ожидания на 1-летнем горизонте сократились с 6,8% в июне до 6,2%.

До публикации сегодняшней статистики оцениваемая по фьючерсам вероятность увеличения ставки ФРС в сентябре на 75 базисных пунктов была близка к 70%, теперь же она опустилась в район 40%.

Сегодняшние данные могут поддержать рынок акций в моменте, однако для более устойчивого роста на фоне запланированного с сентября увеличения темпов сокращения баланса ФРС до $95 млрд в месяц рынку могут потребоваться новые драйверы.