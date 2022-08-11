Если всю прошлую неделю российский рынок акций устойчиво снижался, то на этой индекс МосБиржи, наоборот, каждую сессию закрывает на положительной территории. Накануне он поднялся к 2150 п., обороты торгов были стабильно невысокими.

При этом отметим, что рост не идет широким фронтом по каким-то секторам или всем бумагам. Например, вчера активно снижались Газпром и Норникель. Мощных драйверов для их позитивной переоценки пока не появляется. При этом продолжают выстреливать отдельные перепроданные ранее истории. Вчера это были акции СПБ Биржи и Полиметалла.

На дневном графике индекса МосБиржи пока не просматривается какой-то устойчивой тенденции. В последние дни он не может определиться с направлением, что в итоге приводит к формированию боковой консолидации. Для появления сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок — это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2200 п.

Облигации и нерезиденты. Мосбиржа с 15 августа допустит к торгам долговыми бумагами нерезидентов из дружественных стран, а также нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Существенного давления на долговой рынок не ожидаем. Допустимы точечные просадки в отдельных выпусках облигаций, но в целом ждем нейтральное влияние. В случае появления неестественных провалов в каких-то бумагах — это повод для покупок из-за рыночной неэффективности.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало июля составляла 17,6% или 2,76 трлн руб. Подавляющая часть из них — из недружественных стран, и они останутся без доступа к торгам. По состоянию на январь 2022 г. наибольшая доля нерезидентов была сосредоточена в ОФЗ-ПД — выпусках Минфина с постоянным купоном. Так что ОФЗ-ПК (переменный купон) и ОФЗ-ИН (инфляционные линкеры) не должны быть под давлением.

Ранее Мосбиржа открыла доступ нерезидентам из дружественных стран к Срочному рынку, и эффект был нейтральный. В будущем торговая площадка подключит их и к акциям, но с учетом требований изменившегося законодательства.

Дефляция как привычка. Росстат снова отчитался о падении индекса потребительских цен, за неделю он снизился на 0,08%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 15,1%.

Дефляционные процессы позитивны с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Растет вероятность снижения ключевой ставки на заседании 16 сентября на величину от 50 б.п. и выше с текущего уровня в 8,00%. Помимо замедления инфляции в пользу такого расклада говорит и спад потребительских расходов, а также все большее смещение граждан к сберегательной модели потребления.

Это положительный момент для рынка облигаций и среднесрочно для российских акций. Вкупе с ожидаемым высвобождением огромной депозитной базы все это может привести к притокам в инструменты фондового рынка осенью.

На валютном рынке пружина продолжает сжиматься. Курс USD/RUB нашел временный баланс около 60-61. Амплитуда колебаний относительно прошлых месяцев кратно сократилась. С одной стороны, это конечно же позитив в плане экономики, но с другой, чем дольше идет боковая консолидация, тем сильнее может быть выход из нее.

Снизу по доллару сейчас поддержка в районе 59,3-60. Сверху в качестве препятствия выступает район 61,5-62. Пробой одной из границ спровоцирует локальный импульс. В то же время в среднесрочной перспективе по-прежнему в первую очередь ставим именно на сценарий постепенного ослабления рубля, сначала к 65, а затем и в сторону 70+. И причин для этого несколько:

— потенциальное снижение цен на нефть, а в будущем и риск некоторого падения экспорта из РФ

— падение экспортных поставок газа

— постепенное восстановление импорта (статистика таможни Китая уже на это указывает)

— контрцикличная денежно-кредитная политика, когда у нас процентные ставки снижаются, а в большинстве стран мира растут

— ожидания внедрения нового бюджетного правила

— риск увеличения бюджетного дефицита при избыточно крепком рубле

В США пройден пик инфляции, рынок акций рад. Вчерашняя статистика по индексу потребительских цен оказалась лучше ожиданий. Показатель CPI в июле снизился до 8,5% с июньских 9,1%. Ожидалось 8,7%. В месячном выражении инфляция оказалась нулевой, против прогнозных +0,2%. Основной вклад в замедление CPI внесло снижение цен на бензин, что по своей сути не является устойчивой компонентой показателя.

Индекс S&P 500 на этом фоне уверенно вырос, прибавив 2%. Показаны максимальные значения с мая. Техническая картина заметно улучшилась. Если не произойдет быстрого разворота вниз в ближайшие 1-2 сессии, то цели движения могут сместиться к 4300-4310 п.

В условиях замедления роста инфляции более выраженную позитивную динамику могут показать технологические компании, такие как Alphabet, Netflix, Paypal.

После выхода данных вероятность повышению ключевой ставки ФРС на следующем заседании снова на 75 б.п. резко снизилась с 72% до 42%, по данным FedWatch Tool. В базовом сценарии регулятор теперь может пойти на шаг повышения в 50 б.п. на сентябрьском заседании и столько же на ноябрьском.