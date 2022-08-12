Аномальная сессия. В четверг на российском рынке акций была необычная и яркая сессия. Амплитуда колебаний во многих бумагах зашкаливала. В первую очередь это акции 2 и 3 эшелонов. Попеременно выстреливали бумаги, в которых за последние недели и месяцы скопилась сильная перепроданность. В результате к текущему моменту почти не осталось акций со средней ликвидностью, которые бы не успели хоть немного отскочить.

Взлетало все, что сильно отстало. Игра спекулянтов превратилось в поиск таких бумаг. Вчера подскочили М.Видео, Qiwi, En+, Совкомфлот и др. Дополнительных корпоративных новостей для их сильных движений не было.

Смена лидеров. В моменте в течение дня в числе топов по оборотам не было привычных акций Сбербанка, Газпрома или даже Лукойла. Фокус сместился на СПБ Биржу, Распадскую и Полиметалл. По итогам дня конфигурация чуть выровнялась, и Газпром со Сбербанком встали на 2-3 места по объемам, но на 1 месте с отрывом все равно остались бумаги СПБ Биржи. Оборот торгов в них оказался рекордным для этих акций за всю историю — 6,7 млрд руб.

Внутридневные колебания в большинстве своем оторваны от фундамента. Искать оправдания большинству импульсов не стоит. Сильные движение привлекают внутридневных трейдеров и краткосрочных спекулянтов, пытающихся поймать резкие движения.

Нельзя сказать, что ничего подобного ранее не происходило. Были периоды, когда мы видели мощные спекулятивные импульсы сразу во многих бумагах, но текущая ситуация в чем-то уникальная, так как этот перекос настолько выраженный и массовый.

Что дальше? Волатильность за рамками списка голубых фишек по инерции будет сохраняться повышенной, но в среднесрочной перспективе масштаб спекулятивных колебаний в бумагах наверняка будет снижаться. Многие чрезмерные волны роста неизбежно будут скорректированы вниз.

Среди бумаг, которые все еще не отскочили и торгуются около своих минимумов по большому счету остаются только некоторые тяжеловесы, и в них такой экстремальной волатильности конечно же дать не стоит в силу высокой ликвидности.

Из голубых фишек явно выделяются акции Газпрома, опустившиеся накануне на новые минимумы с февраля. Бумаги выглядят хуже рынка и пока нет очевидных предпосылок для слома этой тенденции. В них сохраняется значительный навес потенциальных продавцов, не успевших выйти после июньского решения об отмене дивидендов.

Индекс МосБиржи по итогам четверга не сумел продолжить непрерывную серию роста. В последние два часа торгов прошла волна распродаж. В результате сейчас по-прежнему остается актуальной фаза боковой консолидации.

Для появления сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок — это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2190 п.

Настроения на рынке нефти снова улучшаются. Фьючерсы Brent выросли на 2% и в ближайшие сессии вновь попытаются вернуться выше отметки в $100. В качестве важного технического уровня, преодоление которого отменит сценарий среднесрочного сползания вниз, можно выделить область $102-103 за баррель.