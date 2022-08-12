МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2022) -0,5% 2,5%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022) -0,1% 0,6%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 6,1% 6,2%
5:00 CNY Объём промышленного производства (г/г) (июль) 3,9% 4,6%
5:00 CNY Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (июль) 3,4%  
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 8,9%  
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 11,1 8,5
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) -2%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 1,6%  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 155,3 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — открытие доступа ко всем режимам торгов на рынке облигаций для нерезидентов дружественных стран    
  RUB Татнефть — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2022) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021  
  RUB Россети — СД (отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы за 2021, отчет об исполнении бюджета ПАО за 2021)    