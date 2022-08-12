События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2022)
|-0,5%
|2,5%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|-0,1%
|0,6%
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|6,1%
|6,2%
|5:00
|CNY
|Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|3,9%
|4,6%
|5:00
|CNY
|Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (июль)
|3,4%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|8,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (август)
|11,1
|8,5
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
|-2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|1,6%
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь)
|155,3 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — открытие доступа ко всем режимам торгов на рынке облигаций для нерезидентов дружественных стран
|RUB
|Татнефть — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2022)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Россети — СД (отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы за 2021, отчет об исполнении бюджета ПАО за 2021)
https://1prime.ru/experts/20220812/837779265.html