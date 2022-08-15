Сегодня предстоит насыщенный событиями торговый день на российских площадках. Во-первых, на долговой рынок возвращаются инвесторы-нерезиденты из дружественных стран. Всю прошлую неделю сектор долга отыгрывал эту информацию, индекс гособлигаций RGBI понизился в пятницу на 0,8%, хотя основную часть времени консолидировался. Доходности гособлигаций преимущественно увеличились. Согласно открытым данным, доля инвесторов-нерезидентов в российских ОФЗ составляет 17,6%, но никто не знает, сколько из них конкретно из дружественных стран. Скорее всего, немного, поэтому существенного влияния на долговые показатели вряд ли стоит ожидать.



С другой стороны, в этом есть позитив: рынок постепенно избавляется от запретов и ограничений, что, безусловно, можно считать хорошей новостью.



Фондовый рынок с сегодняшнего дня начнет наблюдать за процессом конвертации депозитарных расписок компаний в акции. Обмен будет происходить в автоматическом режиме, он займет определенное время. В этом свете рынок, скорее всего, не увидит роста предложения бумаг к продаже.



Индекс МосБиржи пока держится в боковом торговом канале и консолидируется. Для того, чтобы развить уверенный рост, необходимо закрепиться над отметкой 2250 пунктов. Сессия пятницы завершилась около 2147 пунктов. В целом, на новой неделе августа рынок будет прислушиваться к внешней конъюнктуре и отслеживать отдельные корпоративные истории — они есть в бумагах "Русала" и "ДВМП", как минимум. Вероятный торговый диапазон для индекса МосБиржи на наступающей неделе составляет 2100-2270 пунктов, для индекса РТС он вероятен в пределах 1100-1175 пунктов.



Нефть Brent в понедельник снижается и теряет 1%, отступая к $97,20. Основными триггерами для продаж являются локальное укрепление доллара США и намерение Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco нарастить добычу. Она вполне может это сделать: у саудитов фактически у единственных среди крупных игроков есть свободные производственные мощности. Баррель Brent сегодня, вполне очевидно, останется в диапазоне $96-$100.



Рубль в пятницу укрепился в парах с иностранными валютами после публикации Центробанком проекта основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-25 г. В документе говорится о сохранении приоритета свободного курсообразования. Это положительная новость для сектора валют. В понедельник доллар США может двигаться в пределах 60,20-60,95 руб., евро — 62-63 руб. Данные уровни доллара и евро к рублю будут, очень вероятно, актуальными в течение всей наступающей недели.