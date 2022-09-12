Нерезиденты возвращаются. Время торгов увеличивается
Прошлая неделя завершалась сессией уверенного роста на средних оборотах. Индекс МосБиржи отскочил после трех дней снижения и вернулся в район 2420 п. Таким образом, важный промежуточный уровень поддержи 2380-2390 п. устоял. Общий среднесрочный тренд остается растущим.
Пятничный отскок не обеспечен ровным подъемом всех голубых фишек. Однако можно выделить повышенный спрос в акциях АЛРОСА, Сбербанка, Норникеля и Сургутнефтегаза-ао.
Возвращение нерезидентов. С понедельника Московская биржа вновь откроет доступ к торгам для нерезидентов из дружественных стран, а также нерезидентов, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц. Об этом событии уже много написано. Не раз отмечали, что его влияние может быть кратковременным, а по ряду эмитентов и вовсе незаметно.
Кроме того, в пятницу биржа опубликовала список тех акций, которые в рамках действующего законодательства нерезиденты, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, не смогут продавать. В него вошли 53 бумаги. Этот список предварительный и неокончательный. Сама биржа отмечает, что он носит лишь информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации.
В состав запрещенных к продаже бумаг вошли многие голубые фишки. Из крупных компаний в нем нет акций ЛУКОЙЛа, НЛМК, Северстали, ММК, РУСАЛа, НОВАТЭКа, Магнита, X5 Group, Яндекса, Мосбиржи, Ozon, TCS Group, АФК Системы. Будем следить за их динамикой. Возможны какие-то точечные просадки, но по многим никакой реакции мы можем не заметить, учитывая незначительный вес нерезидентов. К тому же не все брокеры сразу же откроют доступ для всех подходящих участников из-за их тщательной проверки.
Утренняя сессия. С понедельника Мосбиржа возобновляет утренние торги для срочного рынка. Они будут проходить с 9:00 до 10:00 МСК.
Также с утра будет торговаться и валютный рынок, но по нему сессия теперь начинается с 7:00 МСК.
Вечерняя сессия. С пятницы начались торги всеми инструментами срочного рынка. А с сегодняшнего дня вечерняя сессия возобновится для акций индекса МосБиржи. Торги будут проходить с 19:05 до 23:50 МСК.
Таким образом, теперь снова начнет рассчитываться индекс IMOEX2, отражающий динамику акций с учетом вечерней сессии.
По индексу МосБиржи текущая картина остается растущей. Вопрос пока лишь в глубине коррекции. На сегодняшний день область 2370-2380 п. устояла. Если она в ближайшей перспективе все-таки будет пройдена вниз, то цели отката сместятся к 2320 п.
Что касается сценария роста, то о новых ориентирах наверху можно будет рассуждать в случае преодоления и закрепления выше области 2480-2500 п. Это на 3% выше текущих значений. В случае реализации этого сценария в ближайшие недели следующими среднесрочным таргетом выступит район 2800-2840 п.
Кроме того, Мосбиржа сегодня начнет торги валютной парой Узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB).
На рынке нефти сегодня с утра наблюдаем снижение, однако это откат после 4%-го отскока пятницы. Фьючерсы Brent сейчас находятся чуть выше $91 за баррель.
Сильное снижение нефти на фоне замедления глобальной экономики сдерживает сразу несколько факторов:
— Ожидание завершения поставок из стратегических резервов МЭА, а в будущем и восполнение ими этих запасов
— Готовность ОПЕК+ к снижению добычи для выравнивания баланса
— Недоинвестирвоание отрасли и отсутствие свободных мощностей для увеличения предложения
Кроме того, в пятницу выходила статистика по буровой активности в США. Число активных установок в стране за неделю снизилось с 596 до 591. И это при том, что в стране вообще не растет уровень добычи в последние месяцы. Вернуться к допандемийным уровням в 13,1 млн б/с никак не получается. А при наблюдаемом замедлении бурения высоки шансы на продолжение стагнации производства или даже незначительное снижение добычи с текущих 12,1 млн б/с.
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