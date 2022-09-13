МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2022) -9,9 1,7 (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь) -3% 3,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (август) 8 10 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль) 5,2% 5,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август) -14,5 тыс 6,3 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль) 160 тыс 40 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июль) 3,8% 3,6% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,9% 0,3% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 10,8% 10,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 10,7% 10,3%
11:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь) -47,6 -52,2
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь) -55,3 -60
12:00 EUR еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь) -54,9 -58,3
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 5,9% 6,1%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0% -0,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 8,5% 8,1%
16:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (август) -211 млрд долл -230 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Энел Россия — ВОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Россети Ленэнерго — СД (проект изменений в инвестпрограмме на период до 2025)    