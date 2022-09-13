События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 сентября
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|1%
|1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|10,1%
|10,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август)
|0,1%
|0,3%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|0,7%
|-1%
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|0,2%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|-0,5%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль)
|-0,8%
|-0,9%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|8,844 млн барр
|-0,2 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,501 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФСК ЕЭС — ВОСА (реестр закрыт 17.08.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему ПАО "Россети", об увеличении УК ПАО путем допэмиссии)
|RUB
|Россети Кубань — СД (вопрос состава комитета по надежности СД ПАО)
https://1prime.ru/experts/20220913/838102152.html