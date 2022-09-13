МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 1% 1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,6%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 10,1% 10,2%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август) 0,1% 0,3%
10:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 0,7% -1%
14:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 0,2% 0,3%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) -0,5% -0,1%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль) -0,8% -0,9%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 8,844 млн барр -0,2 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,501 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФСК ЕЭС — ВОСА (реестр закрыт 17.08.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему ПАО "Россети", об увеличении УК ПАО путем допэмиссии)    
  RUB Россети Кубань — СД (вопрос состава комитета по надежности СД ПАО)    