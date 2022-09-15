В пятницу совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Консенсус-прогноз на текущий момент предполагает снижение ставки на 50 базисных пунктов до 7,5%. На последних нескольких заседаниях ЦБ действовал более решительно и снижал ставку сильнее рыночных ожиданий. Тем не менее, полагаем, что на этот раз причин для подобных действий у регулятора меньше.

С одной стороны, показатель годовой инфляции от Росстата, на который ориентируется и ЦБ, показывает замедление уже на протяжении четвертого месяца подряд, а если посмотреть на недельную статистику, то общий уровень цен снижается уже десять недель подряд. На основе недельных данных Росстата, по состоянию на 12 сентября годовая инфляция близка к 14%. Тем не менее, снижение цен в последние месяцы во многом обусловлено сезонными факторами и удешевлением плодоовощной продукции, что также будет учитываться регулятором.

Если говорить об эффектах от действий ЦБ на предыдущих заседаниях, нельзя не отметить восстановление кредитования. Объемы розничного кредитования в августе выросли на 28% по отношению к июлю до 1,1 трлн руб. При этом порог в 1 трлн руб. розничных кредитов в месяц был преодолён впервые с февраля этого года. Наибольший прирост показала ипотека — порядка 34% к июлю, до 460,6 млрд рублей.

Если вернуться к инфляционным рискам и влиянию на них валютного курса, сейчас мы видим, что курс доллара удерживается вблизи уровня в 60 руб., однако на фоне возможного начала покупок Минфином «дружественных» валют курс может ослабнуть, что повлияет и на инфляцию, а значит также будет учитываться регулятором. Полагаем, что с учетом вышеизложенного, снижение ключевой ставки по итогам заседания в пятницу на 50 б.п. до 7,5% является наиболее вероятным сценарием развития событий.