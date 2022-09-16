Российский рынок акций в четверг повторил траекторию среды. На старте сессии индекс МосБиржи снижался, а затем в течение дня всю просадку выкупили. В результате на вечерних торгах котировки поднялись в район 2450 п. Таким образом, рынок вновь проявил устойчивость, а это позитивный сигнал с точки зрения настроений инвесторов. К тому же обороты торгов были чуть выше среднего.

Более того, рынку удалось закрыться в плюсе, несмотря на падение сырьевых площадок и возобновление распродаж на западных рынках. Так, фьючерсы Brent вчера снизились почти на 4% и снова приблизились к $90 за баррель. Ближайшая значимая область поддержки по нефти находится лишь в районе $84,6-86,7.

Нерезиденты, притоки, депозиты. По итогам этой недели можно сказать, что возврат нерезидентов оказался незамеченным. Никаких сюрпризов в бумагах, которые внезапно бы выбивались в лидеры по оборотам, нет. Сильных перекосов в сторону снижения всего рынка также не наблюдалось: ни в бумагах, которые ограничены для продажи недружественным нерезидентам контролируемым российскими лицами, ни в бумагах, которые всем доступны.

Более того, по данным BCS Global Markets, на этой неделе средний объем длинных позиций частных инвесторов начал расти максимальными темпами с начала июня. Вероятно, отчасти это связано с фактором притока средств с депозитов, открытых ранее по высоким ставкам. В своих обзорах мы много раз обозначали этот драйвер в качестве важной поддержки для нашего рынка. Аналогичная картина наблюдалась в июне, когда закрывались трехмесячные вклады, однако сейчас ставки в банках существенно ниже, чем в начале лета и тем более весны, так что не все готовы вновь перекладывать средства на депозиты. В ближайшие недели этот фактор продолжит играть на стороне покупателей.

По индексу МосБиржи общая тенденция все еще растущая. Но если говорить локально, то котировки временно ушли в боковой коридор. Ждем пробоя его границ, что укажет на дальнейшие цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480-2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки выступает район 2370-2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.

Заседание ЦБ РФ — основное событие сегодня. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п. до уровня 7,50%. Мы согласны с этим прогнозом, такой вариант является наиболее вероятным. От более значительного снижения сдерживает рост инфляционных ожиданий населения, а также преобладание проинфляционных рисков в ближайшие месяцы (о чем писали аналитики самого ЦБ РФ).

Как отреагирует рынок? Шаг в —50 б.п. во многом уже учтен в ценах акций и облигаций. Первая реакция при таком решении будет нейтральной. То же самое касается и курса рубля. Но, как и всегда, сопроводительный комментарий Центробанка не менее важен, чем сама ставка. Возможно, что будет дан сигнал или намек о паузе в цикле смягчения ДКП. Также сегодня в 15:00 пройдет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной.

Сегодня вступает в силу новая структура индексов Московской биржи:

— Индексы МосБиржи и РТС покидают депозитарные расписки HeadHunter

— В Индекс голубых фишек включаются акции ФосАгро, исключается НЛМК.

— В Индекс малой и средней капитализации включаются акции Polymetal и ДВМП. Исключены Русгидро и Аптечная сеть 36,6.

— Акции Группы Позитив войдут в состав баз расчета Индекса акций широкого рынка, Индекса средней и малой капитализации и отраслевого Индекса информационных технологий.

Влияние всех изменений на динамику акций — нейтральное, так как объем пассивных фондов, ориентирующихся на структуру индексов, невысокий, а все перестановки были заранее анонсированы биржей.