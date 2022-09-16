В пресс — релизе ЦБ РФ написано, что к решению снизить ключевую ставку на 50 б.п. подтолкнуло несколько факторов: низкие темпов прироста потребительских цен, ожидания Банка по динамике деловой активности лучше. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. По курсe рубля комментариев от мегарегулятора пока не поступало.



Рубль никак не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку, так как решение совпало с ожиданиями рынка. Для рубля снижение ставки — негативный фактор, поэтому до конца года будет оказывать понижательное давление на него.

На фоне снижения ключевой ставки банки продолжат понижение ставок по вкладам и кредитам, к началу октября они могут снизиться на 25 б.п.



До конца текущего года осталось еще три заседания ЦБ. Если принять во внимание, что Банк России продолжит снижать ставку по 50 б.п., то к концу года увидим ее на уровне 6,0%. В этом году ЦБ резко опустил ключевую ставку с 20% из-за укрепления рубля и снижения инфляции. Цены быстро корректировались после значительного скачка цен в марте. Сейчас ситуация изменилась. Инфляционные ожидания повышены на III квартал.



Участники рынка ожидают обнародования обновленного бюджетного правила, что ударит по рублю. ЦБ РФ об этом знает и будет учитывать на будущих заседаниях. Это должно сдержать ЦБ от быстрого понижения ставки. На мой взгляд до конца 2022 года ключевая ставка ЦБ снизится до 7%. Вполне вероятно, что Банк России воздержится от снижения ставки 16 декабря. Ожидаю снижения ключевой ставки 28 октября и 8 ноября на уровне 25 базисных пунктов.



Рубль по-прежнему чувствует уверенно, хотя внешний геоэкономический фон для него остается негативным. Оснований для ослабления рубля сегодня нет. До начала октября доллар и евро останутся в пределах 59,00 — 61,50 рублей, а юань будет торговаться в диапазоне 8,35 — 8,95 рублей.