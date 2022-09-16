Своим решением (а именно, рекомендациями Совета Директоров, которые должны будут еще одобрены Собранием акционеров) заплатить дивиденды за 1-е полугодие 2022 года в размере 51 рублей Газпром оживил российский рынок и "реабилитировался" в глазах частного инвестора.

Действительно, за последние пять лет дивидендный кейс, кроме общей популяризации фондового рынка и поддержки со стороны регуляторов путём налоговую стимулов, стал одним из факторов роста рынка акций, а дивиденды госкомпаний стали рассматриваться в качестве одной из статей пополнения госбюджета. За последние 10 лет только 61% роста пришлось на прирост курсовой стоимости акций, а дивиденды и реинвестирование дивидендов принесло остальные 110,29%. Среднегодовой темп роста индекса ММВБ полной доходности значительно опережал темп роста индекса ММВБ — на протяжении 10 лет на 6,3%, за последние 5 лет — на 7,95%, а за последние 3 года на 7,6%. Однако, с начала этого года динамика индексов, при фактическом отсутствии дивидендных выплат, сравнялась. Таким образом, "дивидендная новость" от Газпрома была позитивно воспринята рынком.

Кто еще может заплатить промежуточные дивиденды?

В нефтегазовом секторе инвесторы с особой надеждой смотрят на Лукойл. По нашим оценкам, совокупные "отложенные" дивиденды Лукойла за 2-e полугодие 2021 года могут достичь 590 рублей, а за 1-е полугодие 2022 года — около 600 рублей, что предполагает дивидендную доходность в размере 27%. Здесь следует учесть, что в отсутствие отчетности МСФО в 2022 году расчеты носят весьма условный характер, поэтому консервативно лучше рассчитывать на общие дивиденды в размере 1000 рублей за 2-е полугодие 2021 и 1-е полугодие 2022.

Роснефть, как один из самых дисциплинированных плательщиков дивидендов, с большой вероятностью также не останется в стороне от общего тренда. Если по итогам 2-го полугодия 2021 компания заплатила дивиденды в размере 23,63 рубля, исходя из опубликованных данных по чистой прибыли, относящейся к акционерам, которая выросла за 1 полугодие 2022 на 13% и составила 432 млрд руб. можно ожидать дивидендных выплат на уровне 23-24 рубля на акцию, что предполагает дивидендную доходность в размере 6,1-6,4% к цене закрытия на 14.09.2022. Однако, расчеты могут быть неточны, поскольку компания не публиковала МСФО и РСБУ по итогам первого полугодия 2022 года. Кроме того, не стоит забывать, что во 2-м квартале 2022 года дисконт российской нефти Urals к эталону Brent достигал 30$. Поэтому рост мировых цен на нефть в 1-м полугодии 2022 года не в полной мере отразится на результатах российского нефтяного сектора.

Газпром нефть: положением по дивидендной политике закреплен целевой размер дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. За прошлый год компания выплатила 56 руб. за акцию — 40 руб. за 9 месяцев и 16 руб. за 4 квартал 2021 года — всего 56 рублей на акцию, что в 3,7 раза выше, чем за 2020 год. Не уверены, что темп сохранится, по итогам 9 месяцев — цены на нефть росли меньшими темпами, а по итогам 1 полугодия рубль укрепился. Исходя из этих предпосылок, можем рассчитывать на 34-35 рублей на акцию за 9 месяцев, что предполагает дивидендную доходность на уровне 8%.

Татнефть уже объявила дивиденды в размере 32,7 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию, дата закрытия реестра 11 октября 2022 года, так что еще можно успеть принять участие в дивидендном "ралли". Дивидендная доходность 7,3% по обыкновенным акциям и 7,8% — по привилегированным.

Новатэк по итогам 1-го полугодия выплатит 45 руб. на акцию (реестр закрывается 9 октября), что предполагает скромную дивидендную доходность в размере 3,8%, по итогам 2-го полугодия с учетом эффекта от укрепления рубля и снижения средних цен на нефть мы ожидаем дивиденды от Новатэк а районе 46-48 руб., но это будет только в следующем году

Сектор удобрений

Для сектора удобрений 2-е полугодие будет не таким успешным, как первое — цены на удобрения скорректировались, а компании могут понести дополнительные логистические издержки из-за переориентации товарных потоков на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В августе Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить сразу 780 руб. за 2021 год и за 1-е полугодие 2022 года в размере 780 рублей, дата закрытия реестра акционеров 3 октября 2022 года. На текущий момент бумага торгуется с дивидендной доходностью 9,9%.

Кроме того, стало 13 сентября известно, что правительство рассматривает варианты введения экспортных пошлин на все виды удобрений, что скорее всего повлияет на способность компаний отрасли поддерживать высокую дивидендную доходность.

Норникель — уже больше не "дивидендная бумага". Еще в июле 2022 г. Владимир Потанин заявил, что "дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, конечно же, не будет ни в 2022 —м, ни, предположительно, в 2023 году". Решение по дивидендам будет обсуждаться традиционно осенью. Напомним, что действующее до 1 января 2023 года акционерное соглашение предполагает, что Норникель платит не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга/EBITDA ниже 1,8x. По итогам 9 месяцев 2022 года можно рассчитывать на дивиденды в размере 2300 рублей, что предполагает текущую дивидендную доходность в размере 13,8%, однако, исходя из заявлений выше обозначенных заявлений и срока дивидендного соглашения, общий размер дивиденда за весь 2022 год будет ниже.

С учетом озвученного убытка банковского сектора в размере 1,5 трлн. руб. было бы очень оптимистично в этом году рассчитывать на дивиденды от двух крупнейших банков. К тому же дивидендная политика Сбербанка и ВТБ не предусматривает промежуточных выплат. Сектор черной металлургии, на наш взгляд, сейчас переживает период трансформации и ждать от него дивидендов не стоит.

Мы полагаем, что после выплаты дивидендов на рынок может "вернуться" 200-300 млрд. рублей до конца 2022 года, а индекс Мосбиржи сможет преодолеть планку 2800 пунктов

Какая дивидендная доходность привлекательна, а какая — нет?

Вспомним формулу оценки капитальных активов CAPM. В основе нее — безрисковая ставка, которая сейчас составляет 8,5%-9% (ставка по длинным ОФЗ) прибавим сюда 6,5% — премию за риск инвестирования в акции (market risk), скорректированную на бету — меру систематического риска и получаем, что минимальная требуемая доходность сейчас должна составлять минимум 15% годовых. Это если абстрагироваться от риска самой компании.

Исходя из этих предпосылок и следует принимать решение о привлекательности дивидендной доходности той или иной бумаги.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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