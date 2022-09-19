По итогам предыдущей торговой недели индекс МосБиржи не показал выраженной динамики, оставшись в районе 2430 п. Сейчас на нашем рынке акций актуален локальный боковик. При этом нельзя сказать, что в рамках этой консолидации торговая активность участников сильно снизилась. Наоборот, дневные обороты остаются чуть выше средних за последние месяцы.

По индексу МосБиржи в ближайшее время ждем пробоя границ устоявшегося коридора, что укажет на дальнейшее направление и цели. В частности, сверху диапазона следим за областью 2480-2500 п. Она отделяет рынок от перестановки целей в сторону 2800 п. Снизу зоной поддержки все также выступает район 2370-2380 п. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 п.

При этом общая среднесрочная тенденция на рынке пока растущая. Продолжению подъема сейчас мешает слабый внешний фон: падение ключевых западных площадок, снижение сырьевых цен на фоне опасений за экономический рост в развитых странах и КНР. Но по-прежнему на повестке драйверы роста в виде снизившихся ставок и будущего реинвестирования дивидендов крупных компаний (Газпром, Роснефть).

Ставка снижена, на этом все. ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,50%, но исходя из итогового пресс-релиза и комментариев Эльвиры Набиуллиной можно сделать вывод, что цикл смягчения близок к завершению. На следующем заседании при прочих равных регулятор может взять паузу.

Важно отметить, что в ходе заседания совета директоров Банка России в этот раз среди прочих рассматривался вариант снижения ключевой на 25 б.п. А значит текущие уровни для ЦБ уже достаточны, чтобы переходить к таким минимальным шагам. Поэтому если инфляционное давление до следующего заседания 28 октября останется подавленным, а сильных бюджетных стимулов не будет, то допустимо снижение ключевой до 7,25%, но вряд ли ниже.

Рынок облигаций сдержанно отреагировал на решение ЦБ. Индекс ОФЗ (RGBI) заранее заложил в цены ставку в 7,5% и в пятницу оставался неизменным. Учитывая некоторое ужесточение риторики ЦБ, который в среднесрочной перспективе видит преобладание проинфляционных рисков, пространства для роста средних и длинных ОФЗ не остается.

Что касается корпоративных бондов, то по ним потенциал оставался только лишь в расчете на сокращение повышенного G-спреда. Однако в последние дни и он начал снижаться, опустившись к 91 б.п. Это уже практически сопоставимо со средним значением G-спреда в 2021 г. В такой ситуации наиболее подходящими для удержания в портфеле могут выступать выпуски компаний со средней дюрацией, например с погашением через 1,5-3 года.

На рынке акций США в пятницу были переписаны минимумы за два месяца. Индекс S&P 500 продолжил двигаться вниз в рамках среднесрочной волны снижения. Техническая картина заметно ухудшилась. После спуска ниже области 3890-3930 п. следующие цели отката сместились к 3740-3720 п. Это еще на 3,4-3,9% ниже текущих значений.

Центральным событием недели для рынка станет заседание ФРС, итоги которого объявят в среду. Ужесточение денежно-кредитной политики выступает ключевым фактором давления на фондовый рынок. В борьбе с инфляцией американскому центробанку приходится жертвовать экономическим ростом, а значит и корпоративными прибылями компаний. Подъем ставок обеспечивает рост стоимости обслуживания долга, увеличивает требуемую норму доходности для новых инвестпроектов компаний. Прибыли при этом снижаются, а значит падают дивиденды и расходы эмитентов на байбэки, которые выступают одним из основных факторов поддержки акций.

Базовым сценарием является повышение ключевой ставки ФРС в среду на 75 б.п. до диапазона 3,00-3,25%. Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность этого события 80%. Остальные 20% — это сценарий с повышением ставки сразу на 100 б.п.