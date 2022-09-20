МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
10:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 1,33%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (сентябрь) -7 -11
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август) -5,90%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (август) 4,81 млн 4,7 млн
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,442 млн барр 2,321 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,135 млн барр  
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2,5% 3,25%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB QIWI plc — ГОСА (реестр закрыт 04.08.2022, финансовая отчетность, распределение прибыли, выборы СД) $0,22 (1кв2021) + $0,3 (1П2021) + $0,3 (9м2021) — див-д 2021  
  RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 29.08.2022, в заочной форме, фин див-ды 2021 и див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 03.10.2022) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2021/2022