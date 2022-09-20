События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 сентября
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|1,33%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (сентябрь)
|-7
|-11
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август)
|-5,90%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (август)
|4,81 млн
|4,7 млн
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,442 млн барр
|2,321 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,135 млн барр
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2,5%
|3,25%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|QIWI plc — ГОСА (реестр закрыт 04.08.2022, финансовая отчетность, распределение прибыли, выборы СД)
|$0,22 (1кв2021) + $0,3 (1П2021) + $0,3 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 29.08.2022, в заочной форме, фин див-ды 2021 и див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 03.10.2022)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2021/2022
https://1prime.ru/experts/20220920/838187180.html