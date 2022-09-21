Российские индексы во вторник показали мощнейшее падение с февраля этого года. Снижение проходило широким фронтом. Нет ни одной акции в индексе МосБиржи, которая бы потеряла менее 2%.

Причем досталось не только нефтегазовым компаниям, для которых день начался с активного снижения из-за новостей о возможном росте налоговой нагрузи, но и бумагам с традиционно высоким коэффициентом Бета. Например, это TCS Group (-12,8%), HeadHunter (-11%), Ozon (-10,9%) и др.

На рынке сейчас очень много эмоций. Со старта торгов давление было связано с налоговым фактором, затем вмешался геополитический фактор, что в сумме привело к массовым маржин коллам. В моменте индекс МосБиржи терял 11%, опускаясь к 2160 п. Таким образом, отыграно вниз более половины роста, который мы видели с минимумов августа.

Рекордный обороты. По итогам вчерашнего дня объем торгов акциями индекса МосБиржи составил 154 млрд руб., из которых 26 млрд пришлись на вечернюю сессию. Это рекордные обороты после возобновления торгов в марте. Они примерно в 5 раз больше, чем среднедневной объем торгов последних месяцев.

Наибольшая активность пришлась на акции Газпрома (48,4 млрд руб.) В моменте они проваливались к 200 руб., то есть к отметке, на которой они были до объявления дивидендов 51,03 руб. При этом декабрьские фьючерсы на Газпром упали заметно меньше. В результате с учетом ожидаемого утверждения выплат на ВОСА 30 сентября разница в цене контракта GZZ2 и акций предполагает потенциальную доходность к экспирации 27% годовых.

Техническая картина по индексу МосБиржи существенным образом поменялась. Пробит вниз локальный восходящий канал. Область поддержки сместилась в район 2120-2160 п. Сценарий с пробоем наверх зоны 2460-2500 п. и достижением новых максимумов отошел на второй план.

Вчерашний всплеск волатильности неизбежно обеспечит повышенную амплитуду колебаний на этой неделе. Дальнейшая динамика рынка в значительной степени будет зависеть от геополитического фона. Но в целом текущие уровни по многим голубым фишкам при условии сохранении стабильной ситуации предполагают дисконт к долгосрочным справедливым значениям. Просадка может быть постепенно выкуплена.

Снижение рисков за счет облигаций. Чтобы снизить риски портфеля можно нарастить долю облигаций с меняющимся купоном. Наиболее ликвидными и надежными из них являются ОФЗ-ПК, купон которых привязан к ставке денежного рынка RUONIA. В среднем она близка к ключевой ставке ЦБ, поэтому цена на ОФЗ-ПК практически не реагирует на изменение процентных ставок в экономике.

ОФЗ-ПК не только являются одной из защитных бумаг на рынке, но и альтернативой кэшу. За счет высокой ликвидности инвестор может в любой момент продать ОФЗ-ПК и, например, докупить подешевевшие акции.

На наш взгляд, предпочтительней выглядят ОФЗ-ПК, выпущенные после 2019 г. Купон по ним равен средневзвешенной RUONIA за последние 3 месяца с техническим лагом в 7 дней и выплачивается ежеквартально. В остальном разница между ними только в сроке погашения.

Спокойствие рубля. Курс USD/RUB ранее всегда чутко реагировал на настроения на фондовом рынке, однако не в этот раз. Несмотря на обвал акций и продолжившееся вчера падение облигаций, доллар оставался в районе 60-60,6 руб. Проявляется нехарактерная устойчивость курса в условиях отсутствия привычного панического бегства в валюту. Тем не менее в среднесрочной перспективе базовым сценарием по-прежнему выступает расклад с постепенным ослаблением рубля. Вероятность движения курса USD/RUB выше 65 к концу года оценивается как высокая.

Новый Бюджет. Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 г. прогнозируется на уровне 2% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Далее он будет постепенно сокращаться: до 1,4% ВВП в 2024 г. и 0,7% в 2025 г.

Доходы бюджета следующего года оцениваются в 26 трлн руб., в ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 трлн руб. Дефицит бюджета 3 трлн руб. предполагается закрыть преимущественно за счет заимствований. При этом бюджетную политику планируется в логике бюджетного правила. По словам премьера, это «позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей — с одной стороны, а с другой — будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике».

На рынке акций США вчера возобновилось снижение. Индекс S&P 500 потерял 1,1%. Техническая картина заметно ухудшилась. После спуска ниже области 3890-3930 п. следующие цели отката сместились к 3740-3720 п. Это еще на 3-3,5% ниже текущих значений.

Центральным событием для рынка сегодня станет заседание ФРС. Ужесточение денежно-кредитной политики выступает ключевым фактором давления на фондовый рынок. В борьбе с инфляцией американскому центробанку приходится жертвовать экономическим ростом, а значит, и корпоративными прибылями компаний. Подъем ставок обеспечивает рост стоимости обслуживания долга, увеличивает требуемую норму доходности для новых инвестпроектов компаний. Прибыли при этом снижаются, следовательно, падают дивиденды и расходы эмитентов на байбэки, которые выступают одним из основных факторов поддержки акций.

Базовым сценарием является повышение ключевой ставки ФРС на 75 б.п., до диапазона 3,00-3,25%.