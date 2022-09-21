Вполне закономерная реакция российского фондового рынка на новости о частичной мобилизации в стране должна дойти до своего логического завершения. Крайне истеричное открытие с «отрицательным гэпом» вниз должно пройти тест на устойчивость истерики, и по итогам текущей недели будет видно к чему вся эта торговля на Московской Бирже приведёт финансовый рынок страны.

К данной минуте большинство российских акций растёт на факте объявления частичной мобилизации, что не удивительно, ведь вчера рынок просто падал весь день. Посмотрим, к чему мы придём по итогам торгов в пятницу, и что останется в сухом остатке.

К данной минуте курс российского рубля, не пройдя отметку в 62,7575 рубля за один доллар США, спустился к отметке в 61,50 — 61, 60 рублей за один американский доллар. Основные фондовые индексы на торгах в фондовой секции Московской Биржи ещё находятся на отрицательной территории, но это уже не —9% а всего лишь —3,85% по индексу Московской Биржи и —4,75% по индексу РТС.