События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 сентября
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|11:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|11:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь)
|1,75%
|2,25%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (2кв2022)
|-291,4 млрд долл
|-260,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|213 тыс
|218 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август)
|0,1%
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.09)
|557,4 млрд долл (на 09.09)
|RUB
|Polymetal International plc — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 28.08.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022)
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|32,71 (1П2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 28.08.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 03.10.2022)
|10 (9м2021) + 17,4 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|15 (1П2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (изменения в годовой план аудиторских проверок и консультаций службы внутреннего аудита ПАО на 2022)
|RUB
|Россети Северного Кавказа — СД (план работы на 2022-2023 корпоративный год)
https://1prime.ru/experts/20220921/838205002.html