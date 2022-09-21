МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
11:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
11:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен    
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Аннели Туоминен    
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь) 1,75% 2,25%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (2кв2022) -291,4 млрд долл -260,6 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 213 тыс 218 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август) 0,1%  
18:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.09) 557,4 млрд долл (на 09.09)  
  RUB Polymetal International plc — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 28.08.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 28.08.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 03.10.2022) 10 (9м2021) + 17,4 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 15 (1П2022, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (изменения в годовой план аудиторских проверок и консультаций службы внутреннего аудита ПАО на 2022)    
  RUB Россети Северного Кавказа — СД (план работы на 2022-2023 корпоративный год)    