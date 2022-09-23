На российском рынке акций прошел отскок после двух дней активного снижения. Индекс МосБиржи вернулся в район 2200 п. Обороты торгов в четверг оставались повышенными (73 млрд руб.).

Наиболее сильную динамику показали акции нефтегазовой отрасли, а также представители IT-сектора, которые традиционно торгуются с высоким коэффициентом Бета и на росте рынка показывают опережающую динамику.

Кроме того, акции банков выглядели уверенно благодаря заявленным ЦБ мерам поддержки сектора в виде послаблений различных нормативов и требований к резервам.

Дивиденды Газпрома. В четверг после утреннего отскока была попытка возобновить снижение. После закрытия коротких позиций активных покупателей уже не было. Однако настроения на рынке полностью поменялись после комментариев по дивидендам Газпрома. Зампред правления Фамил Садыгов сообщил, что значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 г. Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток Газпрома полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует долгосрочным принципам финансовой стабильности компании.

Таким образом, у инвесторов появилась уверенность в том, что 30 сентября на общем собрании акционеров (ОСА) рекомендованные выплаты в размере 51,03 руб. все-таки утвердят. Акции

Газпрома подскакивали на 10%. Но даже после прошедшего роста дивдоходность по текущим котировкам составляет 22%.

Мы уже много раз отмечали, что потенциальные выплаты Газпрома — это позитив для большинства голубых фишек. Вчера после новостей о дивидендах как раз произошло ускорение в Лукойле и банках. По нашим расчетам, из дивидендного потока Газпрома на фондовый рынок может быть реинвестировано до 97-130 млрд руб.

Дивиденды — сейчас важнейший фактор для инвесторов. В условиях повышенной геополитической неопределенности инвесторы стремятся делать ставку либо на долгосрочные растущие истории, либо на бизнесы, которые могут обеспечить денежный поток прямо сейчас.

Так, в четверг участники рынка крайне позитивно отреагировали на рядовую новость о том, что ОСА Татнефти утвердило выплату, ранее рекомендованную советом директоров. Обыкновенные акции выросли на 4,3%, привилегированные — на 6,9%.

В прошлые годы решения ОСА едва ли могли вызвать хоть какую-то реакцию рынка, так как все первоначальные предложения советов директоров в итоге утверждались и заранее были учтены в ценах. Сейчас же чувствительность к этим событиям у инвесторов сильно увеличилась.

Предположу, что в ближайшее время по большинству бумаг с дивдоходностью условно выше 5%+ могут иметь место импульсы роста при публикации решений ОСА. Можно даже попробовать реализовать спекулятивную торговую стратегию, покупая бумаги перед датой собрания и продавая после появления официальных результатов. Риски в данном случае в том, что в изменившихся в последние дни условиях компании откажутся от выплат.

Из ближайших ОСА ждем решение ФосАгро. Оно уже прошло, но компания пока не сообщила о финальном решении. 28 сентября собрание у НОВАТЭКа, 29 сентября у Самолета, 30 сентября у Газпрома, 3 октября у Белуги.

Рубль — очень крепкий. Курс USD/RUB накануне снизился на 3%. Возникает много вопросов о том, почему национальная валюта в текущих условиях выглядит настолько уверенно. В качестве локальных причин можно выделить следующие:

— Бюджетное правило заработает не скоро? Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что проект бюджета учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 г. на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета. Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия в 2024 г. выйдет на соблюдение нового бюджетного правила и будет уверенно сокращать дефицит бюджета. В результате участники рынка могли предположить, что в ближайшие кварталы покупок иностранной валюты в рамках этого бюджетного правила все-таки происходить не будет.

— Налоговый период: повышенное предложение валюты в целях уплаты налогов.

— Опасения санкций. Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что при подготовке к возможным санкциям Группа рассматривает риски введения ограничительных мер в отношении всех своих основных структур, включая НКЦ и саму биржу, а также риски санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. Доллар продается, чтобы снизить риски токсичной валюты.

— Минэкономразвития опубликовал прогноз по среднему курсу рубля против доллара на 2022 г. Он составляет 68,1. Чтобы выйти на такую цифру пара USD/RUB должна оставаться до конца декабря примерно в районе 61,1 (сейчас средняя по году 70,7).

Текущая картина по USD/RUB указывает на высокий риск слома боковика последних месяцев с выходном вниз. Ближайшие уровни технической поддержки могут сместиться к 57,7 и далее в диапазон 55,5-55,9.

Что ждать от рынка акций сейчас? Крепкий рубль — явный негативный фактор для индекса МосБиржи, доля экспортеров в котором более 55%. К тому же страны ЕС вновь анонсировали введение новых санкций, что добавляет неуверенность инвесторам. Добавим к этому уже факт свершившегося отскока, ведь с минимумов среды рынок отскочил на 9%. Вероятно, в пятницу многие предпочтут занять выжидательную позицию или даже зафиксировать часть портфеля. Допускаю некоторое давление на рынок, после чего он уйдет в боковик.

Сверху в качестве сопротивления по индексу МосБиржи накануне мы выделяли 2210-2230 п. Вчера именно в этой области отскок приостановился, так что обозначенные рубежи по-прежнему выступают важным препятствием. Снизу до каких-то по-настоящему важных поддержек достаточно далеко. Они расположены в зоне 2000-2050 п.