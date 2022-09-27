МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август) 1,3% 0,4%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (октябрь) -36,5 -39
10:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
11:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (август) -90,19 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август) 0,4%  
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (август) -1,0% -1,4%
17:10 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
17:15 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,142 млн барр 0,333 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,343 млн барр  
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 3,13%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (август) -8,8% -8,5%
19:00 RUB Уровень безработицы (август) 3,9% 4,1%
предв. RUB ВВП (месячный) (г/г) -4,3%  
  RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 09.10.2022) 27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021 45 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Совкомфлот — СД (решение о назначении гендиректора ПАО)    
  RUB ТГК-2 — СД (бизнес-план ПАО на 2022)    
  RUB Юнипро — СД (отчет гендиректора о финансово-хозяйственной деятельности ПАО, прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестпроектов, обсуждение перспектив развития ПАО и сценарии роста капитализации)    