События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 сентября
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|1,3%
|0,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (октябрь)
|-36,5
|-39
|10:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|11:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (август)
|-90,19 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август)
|0,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (август)
|-1,0%
|-1,4%
|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|17:15
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,142 млн барр
|0,333 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,343 млн барр
|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|3,13%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (август)
|-8,8%
|-8,5%
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (август)
|3,9%
|4,1%
|предв.
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-4,3%
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|НОВАТЭК — ВОСА (реестр закрыт 05.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 09.10.2022)
|27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021
|45 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Совкомфлот — СД (решение о назначении гендиректора ПАО)
|RUB
|ТГК-2 — СД (бизнес-план ПАО на 2022)
|RUB
|Юнипро — СД (отчет гендиректора о финансово-хозяйственной деятельности ПАО, прогноз выполнения утвержденного бюджета и инвестпроектов, обсуждение перспектив развития ПАО и сценарии роста капитализации)
https://1prime.ru/experts/20220927/838269163.html