На фоне роста торговой активности курс доллара вчера перешел к снижению, вновь выйдя к минимумам конца июля. По нашим оценкам, спрос на рубли формировали участники рынка из-за санкционных новостей, ставящих под угрозу обращение доллара на МосБирже.

Впрочем, ЦБ своевременно объявлял, что в случае санкций, накладываемых на НКЦ, у регулятора имеется инструментарий для продолжения биржевых торгов. Отметим, что частичная мобилизация по заявлениям экспертов негативно сказывается на параллельном импорте, что соответственно сужает спрос на доллары, укрепляя позиции национальной валюты.

Отметим, что евро к доллару немного отыграл свои потери на фоне выступления главы ЕЦБ К.Лагард о том, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку в ближайшие несколько заседаний.

Сегодня мы не ожидаем смены картины на МосБирже. Курс доллара может предпринять попытки теста нижней границы нашего недельного целевого диапазона 57-60 руб. Явных сигналов к покупке долларов пока не наблюдаем.