Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. К концу вечерней сессии индекс МосБиржи находился на уровнях предыдущего дня чуть ниже 2000 п. Обороты торгов постепенно снижаются, но внутридневная волатильность остается повышенной — рынок гуляет в течение сессии в диапазоне 3%.

С одной стороны, поддержку нашему рынку вчера оказал фактор роста сырьевых цен. С другой — курс рубля снова уверенно укреплялся, что негативно для акций сырьевых компаний.

Сегодня и завтра индекс МосБиржи может продолжить находиться в рамках широкой консолидации около достигнутых уровней. В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 п. Он отделяет рынок от новых целей восстановления 2190-2220 п.

При неизменности фона многие участники предпочтут занять выжидательную позицию перед выходными. В результате волатильность может временно снизиться.

В то же время среди отдельных бумаг может начаться гонка трейдеров за теми акциями, которые еще не успели отскочить. Например, из наиболее ликвидных это Сбербанк, Роснефть, Распадская, Система. Около минимумов остаются строители ЛСР и Эталон, однако текущая ситуация пока оправдывает это временное отставание, и вряд ли они в самой ближайшей перспективе сумеют показать опережающую динамику.

Дефляция — всё. После рекордной серии из одиннадцати недель дефляции в России впервые с начала июля зафиксирована инфляция. Индекс потребительских цен с 20 по 26 сентября вырос на 0,08% после снижения на 0,03% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении инфляция продолжила снижаться, составив 13,7%.

Разворот дефляционной тенденции был ожидаем, хотя и затянулся. В среднесрочной перспективе проинфляционные риски преобладают, особенно они усилились в последние две недели. Сейчас уже нет никаких ожиданий по поводу дальнейшего смягчения ДКП Банком России. Этот момент в теории негативен для акций и облигаций, однако за последние дни он уже и так был заложен в рыночные котировки.

Минфин и бюджетное правило. Ведомство не исключает, что покупка дружественной валюты на рынке может начаться уже в текущем году, сообщил Антон Силуанов. Сейчас, по словам министра, готовится необходимая нормативная база. "Какая валюта дружественная? Очевидно, что сегодня это юань", — сказал Силуанов. "Можем и в рублях хранить, но не будет влияния на курсовые соотношения. Нам, конечно, очень крепкий курс рубля, как и экспортерам, не очень желателен. Но тоже понимаем, что какие-то резкие колебания не нужны. Поэтому бюджетное правило было хорошим инструментом и для сглаживания курса, для прогнозируемости и бюджетных доходов, и для доходов наших экспортеров", — сказал Силуанов.

Если покупки начнутся в текущем году, Минфин использует для подсчетов сверхдоходов бюджета в рамках правила базовую цену нефти, которая заложена в бюджет 2022 г. — это $44,2. В следующем году эту цену отсечения могут поднять до $62-63. Это примерно на $10+ ниже средней цены Urals в августе-сентябре.

Ранее появлялась информация, что принципы нового бюджетного правила начнут в полной мере действовать в 2024-2025 гг. Отчасти в сентябре эти комментарии властей могли быть некорректно истолкованы, сыграв в пользу рубля. Однако новое заявление Минфина указывает на риски ослабления национальной валюты уже в 2022 г. Но обязательно стоит помнить, что бюджетное правило — это не только про интервенции в виде покупки валюты, но в случае снижения сырьевых цен ниже уровня заложенных в бюджет, валюта может и продаваться, способствуя укреплению рубля. Это пока не характерно для текущей ситуации, когда стоимость commodities все еще относительно высока, но в будущем этот момент стоит учитывать.

Пара USD/RUB в среду опустилась к 57,5 на фоне уверенного отскока сырьевых товаров. Так, фьючерсы на нефть Brent выросли на 3,5% до $89 за баррель. И хотя среднесрочный взгляд на перспективы рубля умеренно негативный, особенно с учетом появившихся планов по покупке дружественной валюты уже в 2022г., локально мы по-прежнему видим очень значительное давление на курс USD/RUB. Если опираться на техническую картину, то ближайшая значимая область поддержки по доллару расположена около 55,4-55,9.

Банк Англии, проводивший в последние месяцы политику борьбы с инфляцией, наряду с ФРС в США и ЕЦБ, объявил, что в связи с резким ростом доходностей гособлигаций снова будет покупать их.

Пока эта мера позиционируется как временная, но прецедент показателен — центробанк не сумел отказаться от QE. По сути теперь он просто таргетирует кривую доходностей. Однако скупка гособлигаций приводит к росту ликвидности и является проинфляционным фактором, что само по себе должно еще сильнее давить на курс фунта и бонды в будущем. Получается замкнутый круг, который, как мне кажется, можно победить лишь существенным спадом экономики. То есть рецессия — это пока основной рецепт против инфляции.