Российский рынок акций закончил неделю заметным снижением. На фоне геополитических новостей и заметного роста рисков введения новых санкций индекс Мосбиржи потерял 5.2%. Снижались бумаги практически всех крупных компаний, однако заметно хуже смотрелись бумаги Полюса, упавшие на 19% на фоне дешевевшего золота. Также заметно снизились бумаги VK (-13.5%) на фоне удаления приложения из App Store. Акции еще целого ряда компаний падали более чем на 10% за неделю. Заметно лучше рынка выглядели акции НОВАТЭКа (+1.9%) на фоне выросших цен на газ в Европе и инциденте на газопроводе Северный Поток. Кроме НОВАТЭКа в плюсе закрылись бумаги Яндекса (+7,0%) и Лукойла (+0,04%). Мы ожидаем сохранения волатильности российского рынка на фоне быстро меняющейся геополитической обстановки.

Рубль в пятницу демонстрировал волатильную динамику, в моменте укрепляясь на +5.2%, но к закрытию торговой сессии курс национальной валюты развернулся и ослаб на 1,05% к уровня предыдущего дня. Данная динамика происходила на фоне ожиданий санкций на НКЦ. Ослаблению курса национальной валюты также способствовало снижение цен на нефть марки Brent.

Глобальный рынок

Глобальные фондовые рынки по итогам четверга показали умеренное снижение — американский S&P 500 (- 2,1%), европейский Stoxx Euro 50 (- 1,7%). Статданные по США, опубликованные накануне, укрепили мнение участников рынка в том, что американский регулятор продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. Так, инфляция в стране замедлилась не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Экономика США во втором квартале 2022 снизилась на 0,6% в годовом выражении, согласно данным Минторговли страны. Потребительские расходы увеличились на 2% (предыдущая оценка — 1,5%). Индекс PCE Core, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, повысился во втором квартале на 4,7% (в первом квартале индекс вырос на 5,6%).

На ключевых азиатских площадках в последний рабочий день также преобладала негативная динамика (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%). В моменте европейский фондовый рынок демонстрирует рост после просадки до самой низкой отметки более чем за два года накануне. Ключевой индикатор Euro Stoxx 50 прибавил 0,5% с начала торгов.

Нефть

Нефтяные котировки Brent демонстрируют коррекционное движение (-0,6%) после роста в середине недели. Сентябрьский индекс PMI для промышленности Китая оказался слабым (ниже 50 п. второй месяц подряд), что говорит о снижении активности в секторе на фоне карантинных ограничений, которые власти вводили в сентябре в ряде китайских мегаполисов. Усиление опасений глобальной рецессии и перспектив спроса на нефть, с одной стороны, и ожиданий вероятного принятия на заседании ОПЕК+ решения о сокращении нефтедобычи, с другой стороны, будут удерживать нефть у отметки $86-87 за баррель.

Настроения инвесторов в последний день недели можно охарактеризовать как умеренно негативные на фоне сильного доллара и рисков вступления глобальной экономики в рецессию. На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на заседании ОПЕК+ (5 октября). Существует вероятность, что альянс примет решение о сокращении добычи нефти из-за падения цен.