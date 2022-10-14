В четверг, 13 октября, рубль немного отыграл потери у доллара и евро. Пара доллар/рубль на 1,23%, до 63,63 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 62,73 руб. Волатильность на локальном валютном рынке была низкой, несмотря на резкие ценовые колебания на внешних рынках. Рубль спокойно пережил укрепление доллара и снижение нефтяных котировок после публикации инфляционного отчета в США за сентябрь. Индекс доллара повышался до 113,85 п, но без продолжения роста. Рисковые активы недолго снижались. Отскок по доллару и падение доходности американских облигаций вызвали ралли американских индексов и нефтяных котировок.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%.

Рубль по-прежнему находится под давлением из-за санкций и геоэкономической напряжённости. Периодически негативное влияние на него оказывает снижение цен на нефть Brent.

С 17 октября стартует налоговый период. Компании-экспортеры начнут продавать валюту. Учитывая, что спрос на валюту остается низким, курс рубля может вернуться к уровню 60 руб. Пик налоговых выплат приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, акцизы). По оценкам BitRiver, сопротивлением выступает 65 руб. Если тема с санкциями против НКЦ не будет подниматься западными странами, то пара доллара/рубль двинется к благоприятному для бюджета диапазону 70-80 рублей, который обозначил ранее глава Минэкономразвития.

Нефть марки Brent подорожала на 2,51%, до $94,69. После публикации отчета по потребительским ценам в США цена снижалась до $91,06 за баррель. С началом фиксации прибыли по доллару США цена вернулась к $94,50 за баррель. Отчет по запасам нефти в США не оказал влияния на рынок. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,88 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Учитывая, что покупатели отыграли все потери, то готовимся к тесту уровня $95,50. Успешное прохождение сопротивления откроет дорогу к зоне $98 — 100.

Российский рынок по индексам закрылся в плюсе вслед за рынками США. Индекс МосБиржи повысился на 0,18%, до 1950,20 п., индекс РТС — на 1,45%, до 968,34 п. После падения 10 октября индексы торгуются в боковом тренде. Негативный фон внешних площадок не располагает к росту российских акций. Боковая динамика сохранится в течение 2-3 торговых дней.