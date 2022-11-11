Компания Paramount+ предоставила умеренно негативную квартальную отчетность: на результаты рекламной части бизнеса давит сокращение рынка рекламы. Выручка компании выросла на 5% г/г до отметки в $6,9 млрд (на 2% хуже ожиданий). Общая OIBDA снизилась на 23% до уровня в $776 млн (на 3% лучше ожиданий) из-за роста инвестиций в развитие стриминга. Убыток по FCF составил $342 млн (-47% г/г, маржа (-5%), годом ранее было (-3%)), а консенсус ожидал +$136 млн. Компания закончила квартал с чистым долгом в $12,4 млрд (Net Debt/EBITDA 3.8x).

Общие результаты стриминга оказались хуже ожиданий из-за падения рекламных доходов. Общая выручка от стриминга составила $1,2 млрд (+38% г/г и на 3% хуже ожиданий). Общий приток подписчиков на платные стриминговые сервисы компании (Paramount+, Showtime OTT и др.) составил 4,7 млн (число подписчиков составило 67 млн, на 0,5 млн ниже консенсуса). Убыток сегмента по OIBDA составил $343 млн (на 6% лучше ожиданий).

Количество подписчиков Paramount+ увеличилось за квартал на 2,7 млн до отметки в 46 млн (ожидалось 46,7 млн). В 4 кв. на сервисе будет релизы фильма "Топ Ган: Маверик", 5 сезона наиболее популярного сериала компании — "Йеллоустоун", второго его приквела — сериала "1923", и много другого, что должно способствовать росту подписчиков. Также в качестве дополнительного драйвера роста бизнеса отметим график географической экспансии сервиса. В сентябре состоялся запуск Paramount+ в Италии вместе с Sky Italia. До конца года ожидается запуск в Германии, Австрии и Швейцарии (в партнерстве с Sky Deutschland), во Франции (с Canal+). Также в рамках совместного предприятия с Comcast состоялся запуск в скандинавских странах.

PlutoTV: впечатляющий рост активных пользователей и вовлеченности был нивелирован сокращением стоимости рекламного показа ввиду сокращения рынка ТВ-рекламы.

Число MAU PlutoTV выросло до 72 млн (+2,4 млн за квартал, +32% г/г). Тем не менее выручка сервиса снизилась на 7% г/г. Мы отмечаем, что снижение выручки произошло из-за снижения стоимости показа рекламы, а не из-за снижения вовлеченности пользователей. С этим как раз каких-то проблем не было. Сервис впервые в сентябре попал в рейтинг Nielsen, согласно которому его доля в общих часах просмотра ТВ в США в сентябре превысила 1%. По словам менеджмента, темпы роста часов просмотра сервиса были двузначными. Падение выручки же было связано с уменьшением стоимости показа из-за сокращения рынка ТВ-рекламы в США на 38% г/г. Следующим драйвером для роста сервиса мы видим запуск сервиса в Канаде (намечен на 1 декабря).

Сегмент "ТВ и Медиа": сокращение рынка рекламы сказывается на результатах сегмента. Выручка сегмента снизилась на 5% г/г до отметки в $4,9 млрд (на 2% хуже ожиданий). Выручка от подписки снизилась на 5%, рекламная выручка снизилась на 3% г/г, а выручка от лицензирования снизилась на 9% г/г. Скорректированная OIBDA сегмента $1,2 млрд (-11% г/г, маржа 25%), в рамках ожидания. В 4 квартале менеджмент ожидает продолжения давления на результаты сегмента со стороны сокращения рынка рекламы (ожидается падение выручки сегмента на уровне 2% г/г).

Киностудия: успехи сиквела "Топ Ган: Маверик" и фильма ужасов "Улыбка" отражают высокий спрос на контент компании. Выручка сегмента $783 млн (+48% г/г, на 13% лучше консенсуса). Выручка от кинопроката $231 млн (на 50% лучше ожиданий). Выручка от лицензирования $549 млн (ожидания $531 млн). OIBDA сегмента $41 млн (консенсус $34 млн). Результаты лучше ожиданий оказались за счет продолжения кассового успеха фильма "Топ Ган: Маверик", кассовые сборы которого составили $1,4 млрд (11 место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории), а также за счет успеха фильма "Улыбка" ($203 млн в мире).

По итогам отчетности мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции компании (рекомендация BUY). Однако из-за роста безрисковых ставок, а также из-за сокращения рынка ТВ-рекламы мы снижаем нашу целевую цену до $23,4 (потенциал роста 41%) на инвестиционный горизонт 1 год. Стратегия компании по трансформации в стриминговый бизнес идет в правильном направлении, что в долгосрочном периоде должно помочь компании достичь более высокого уровня выручки при сохранении маржинальности по EBITDA на уровне 25%. Целевой рынок с учетом стриминга в два раза больше, чем потенциальный рынок для обычных медиа компаний. Также мы ожидаем, что итоговый ARPU будет выше, чем был до запуска стриминга. Это уже подтверждается тем, что в Великобритании ARPU Paramount+ на 20% выше ARPU кабельного бизнеса.