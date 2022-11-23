Успехи Минфина поддерживают рубль
Вчера рублевые пары продолжили торговаться в боковом тренде. Волатильность на рынке была низкой. Пара доллар/рубль снизилась на 0,28%, до 60,68 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 62,30 руб.В начале утренней сессии курс доллара повышался до 61,19 руб., потом вернулся к 60,41 руб. и стабилизировался в районе 60,75 руб. На дневной сессии рубль получал поддержку от российских экспортеров и общего ослабления доллара на глобальном валютном рынке. Экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов (НДПИ, НДС и акцизы). "Американец" взял паузу после жесткой риторики представителей ФРС США.
Цена на Brent повышалась до $89,86. Росту котировок способствовало ослабление доллара и отсутствие негативных новостей для рынка. В среду, 23 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $88,17 за баррель. В связи с приближением пика налогового периода (25 ноября) рубль сохранит движение в диапазоне 60,00 — 61,00 руб.
В центре внимания участников рынка несколько событий: публикация протоколов заседания ФРС от 1-2 ноября (22:00 МСК), аукционы Минфина РФ, установление потолка цен на российскую нефть, а также отчет Минэнерго США (18:30 МСК).
Согласно данным Минфина, суммарный объем остатков, доступных для размещения ОФЗ на трех запланированных аукционах, составляет 621,55 млрд рублей по номиналу. Успешные аукционы поддержат нацвалюту.
США и страны-союзники согласуют диапазон цен на нефть из России в размере $60 — $70 за баррель. По техническому анализу покупателям в нефти открыта дорога к уровню $92.
Индекс Мосбиржи 1,37%, до 2196,04 п., индекс РТС — на 1,81%, до 1141,58 п. По индексы Мосбиржи актуальный коридор 2160-2250 п. Выход индекса из диапазона определит его движение на пару дней. На сегодня неплохо смотрится в качестве промежуточной цели 2230 п.
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