Вопреки всему: рубль по-прежнему в отличной форме
В среду, 23 ноября, рубль подешевел к валютам недружественных стран и укрепился к китайскому юаню. Торги проходили спокойно. В первой половине дня пара доллар/рубль снижалась до 60,35 руб. Рубль черпал поддержку от налогового периода, ослабления доллара на мировом валютном рынке и аукционов Минфина РФ. Министерство финансов РФ разместило ОФЗ на общую сумму 166,71 млрд рублей по номиналу. При этом спрос инвесторов на гособлигации остался достаточно высоким.
На американской сессии рубль растерял прибыль, уйдя в минус. Падение усилилось на фоне снижения нефтяных котировок. Нефть подешевела на ожиданиях согласования потолка цен на поставки из России. ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65-70 долларов за баррель Brent. Переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. Россия и так продает нефть примерно по таким ценам, поэтому нефть стала снижаться, надавив на рубль. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,03%, до 60,70 руб., евро/рубль — на 0,65%, до 62,70 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,35%, до 8,44 руб.
В четверг, 23 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $85,25 за баррель. По оценкам BitRiver, если цена не вернется к закрытию дня на $88, то возрастут риски отступления до уровня $77 к концу ноября. Посмотрим, как покупатели буду защищать уровень;83,00. С технической точки зрения этот уровень очень сильный, он может выступить плацдармом для отскока. Пик налоговых платежей приходится на 25 ноября, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 60,50 рублей.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,72%, до 2211,89 п., индекс РТС — на 0,42%, до 1147,43 п. Российский фондовый рынок находится в боковом движении. Поскольку покупателям удается сдерживать продавцов, есть основания ожидать продолжение роста в ближайшие два дня. Сегодня можно рассматривать повышение индекса Мосбиржи до 2235 п.
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