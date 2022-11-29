Индекс МосБиржи на старте недели потерял около 1%. В минусе закрывалось большинство голубых фишек. Негативное влияние оказал фактор снижения цен на нефть. По сообщениям Bloomberg, стоимость российской марки Urals в портах Приморска и Новороссийска опустилась до $52 за баррель. Если верить этим цифрам, то цена бочки в рублях сейчас на минимумах за два года — негативно для акций нефтяных компаний.

Сегодня с утра внешний фон немного улучшился. Сырьевые товары отскочили, и это может остановить вчерашнюю волну снижения на нашем рынке.

Фьючерсы на Гонконг и Европу

Мосбиржа сегодня начнет торги фьючерсами и опционами на Tracker Fund of Hong Kong ETF и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist). По сути, это контракты на ключевые индексы акций Гонконга Hang Seng и европейский Euro STOXX 50. Теперь у инвесторов появился инструмент, чтобы делать ставку на рынки акций двух регионов без инфраструктурных рисков.

Нет компромисса по потолку

В понедельник страны ЕС вновь обсуждали тему потолка цен на российскую нефть. СМИ пишут, что на повестке уже цифра в $62 за баррель. Однако и этот вариант не был согласован, переговоры будут продолжены. В то же время Reuters пишет о слухах про возможное сокращение добычи странами ОПЕК+ с целью балансировки нефтяного рынка. Эти сообщения в понедельник позволили отыграть значительную часть потерь по Brent. Заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря.

Рост Гонконга

Утром вторника индекс Гонконга растет на 4%. Подъем спровоцирован ожиданиями пресс-конференции Госсовета КНР по антиковидным мерам. К тому же число случаев COVID-19 в Китае в понедельник было ниже, чем в воскресенье, что стало первым снижением с 19 ноября.

Кроме того, акции, связанные зарегистрированными в Гонконге застройщиками, подскочили после того, как регулятор объявил о снятии запрета на привлечение капитала для сектора. Комиссия по регулированию ценных бумаг объявила о пяти мерах поддержки рынка недвижимости.

Вслед за оптимизмом на азиатских площадках начался отскок и по сырьевым рынкам. В частности, фьючерсы Brent прибавляют более 2%.

Буллард угрожает ужесточением

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС должна продолжать повышать процентные ставки в ближайшие месяцы и что рынок, возможно, недооценивает вероятность того, что регулятору придется действовать более агрессивно. Высокие ставки, по его мнению, останутся на протяжении всего 2023 г. На фоне этих заявлений члена ФРС индекс S&P 500 потерял 1,5%.