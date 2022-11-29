Ценовой спад в нефти, отмеченный в последнее время, можно связать с несколькими причинами — затянувшейся неопределенностью вокруг западного "ценового потолка" на российскую нефть, увеличением рисков рецессии из-за повышения ставок мировыми ЦБ, но в первую очередь стоит выделить неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации в Китае.

Твердая приверженность властей страны политике "нулевой терпимости" к COVID-19 показала свою эффективность, однако длительные локдауны негативно отражаются на ключевых экономических показателях. Кроме того, строгие ограничения начали вызывать недовольство у части населения.

В начале ноября китайские власти решились на некоторые послабления, но тут же столкнулись с валом заболеваемости — за месяц число заражений в сутки выросло с 3 до 40 тысяч. Предполагается, что у политики жестких ограничений оказался побочный эффект — у населения, на 90% привитого от COVID-19, но в буквальном смысле запертого по домам, не выработалось достаточного коллективного иммунитета. Реакция властей на вспышки заболеваемости могла быть только одной — восстановить жесткие меры. Это коснулось в том числе крупнейших мегаполисов — Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и др.

Ограничительные меры всегда плохо сказываются на нефтяных ценах, так как они ощутимо сокращают спрос на сырье, особенно если речь идет об одном из крупнейших мировых импортеров энергоносителей. Каждые сутки КНР импортирует более 10 млн баррелей нефти. Для сравнения: во всем мире ежедневно добывается порядка 100 млн баррелей.

Негативные эффекты прежде всего связаны со снижением мобильности населения, закрытием портов и перебоями в работе на отдельных предприятиях нефтегазовой отрасли, таких как НП, перевалочные терминалы и пр.

По нашим оценкам, очередное вынужденное закручивание Китаем эпидемиологических гаек в значительной степени уже отыграно в текущих ценах. Можно предположить базовый сценарий, по которому до весны ситуация с коронавирусом в КНР стабилизируется, то есть как минимум не ухудшится. Рынок же может, помимо, новостей ориентироваться на статистические маркеры, такие как оценки роста ВВП, производственные индексы экономической активности (PMI) и другие показатели, а также отслеживать динамику китайского импорта нефти.

К слову, в октябре импорт нефти в КНР (43,14 млн тонн) оказался на 7,2% выше, чем в сентябре, впервые увеличившись с мая 2022 в месячном выражении. В целом же по итогам января-октября 2022 объем импорта нефти (413,5 млн тонн) был ниже показателя за аналогичный период прошлого года всего на 2,7%. Да, ноябрьские данные вряд ли улучшат картину, но и сильного падения импорта мы не ожидаем.

Подчеркнем, что фактор Китая в ближайшее время будет важной, но не единственной ключевой переменной для нефтяных цен. В ОПЕК+, держа в уме в том числе и опасения по китайскому спросу, на ближайшем заседании 4 декабря могут принять решение о сокращении добычи "черного золота" для поддержания его котировок и рыночной балансировки. Кроме того, на цены в обозримой перспективе продолжит влиять развитие ситуации с "ценовым потолком" на российскую нефть.

Полагаем, что на горизонте ближайших 1-2 недель котировки Brent могут попытаться устойчиво закрепиться вблизи $90.