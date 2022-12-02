В четверг, 1 декабря, торги завершились ростом по рублевым парам. Рубль подешевел ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,82%, до 61,49 руб., евро/рубль — на 2,22%, до 64,48 руб., юань/рубль — на 1,52%, до 8,72 руб.

Налоговый период пройден, поэтому рубль сдает позиции, оставшись без поддержки. Негативное влияние на него также оказывает приближающееся эмбарго (5 декабря) и потолок цен, который находится на обсуждении. Еврокомиссия предложила утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ожидается, что все 27 государств-членов Евросоюза должны одобрить значение потолка, иначе обсуждение продолжится. Никто понятия не имеет, как будет работать потолок цен и на сколько снизится предложение на рынке. Именно это и вызывает неопределенность на рынках.

Ослабление рубля против единой валюты было сильнее из-за укрепления евро на мировом валютном рынке. Американский доллар сдал позиции по всем фронтам после заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, что американский ЦБ может замедлить подъем ставки уже в декабре. Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 80,6%.

В пятницу, 2 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $87,00. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по доллару и евро. Сопротивление для доллара находится на уровне 62 руб. Поскольку активность в паре доллар/рубль низкая, поэтому выхода за него не ожидаю.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $89,34. Поскольку покупателям не удалось пройти $89,50, по прогнозам BitRiver, до конца недели цена останется торговаться ниже $90. В центре внимания встреча ОПЕК+ (4 декабря).

Индекс Мосбиржи вырос на 0,59%, до 2187,29 п., индекс РТС снизился на 0,13%, до 1123,63 п. Объемы торгов остаются пониженными. Рынок находится в ожидании нового драйвера, который вызовет новое движение. Пока значение индекса Мосбиржи находится выше 2161 п., техническая картина на стороне покупателей. Внутридневным сопротивлением выступает уровень 2200 п.