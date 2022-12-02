Индекс МосБиржи продолжает торговаться в аномально узком коридоре на невысоких оборотах. Торговая активность участников остается крайне низкой. Сильные движения по-прежнему отмечаются только в золотодобытчиках и третьем эшелоне

В четверг индекс обновил антирекорд по амплитуде колебаний в этом году: она составила всего 11 пунктов или 0,5%.

Рубль начал слабеть

Курс USD/RUB вышел наверх из узкого коридора последних недели и поднялся до 61,5. В ближайшее время умеренное ослабление рубля может продолжиться. В том числе это может быть обусловлено нефтяным фактором. При этом рост курса USD/RUB, возможно, обеспечит поддержку акциям экспортеров и хоть немного, но увеличит торговую активность на нашем рынке.

Разница между Brent и Urals растет

В преддверии эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть сорт Urals начал отставать. Согласно данным Минфина РФ, в ноябре баррель Urals в среднем был на уровне $68,66. Разница относительно Brent увеличилась за месяц с $22,7 до $24,5.

Рост спреда в ближайшее время неизбежно продолжится в свете внешних ограничений. И хотя его увеличение рассматривается нами в качестве временного явления (на декабрь-март), низкая оценка Urals способна обеспечить снижение предложения валютной выручки. А это в свою очередь негативный фактор для курса рубля.

Рост золотодобытчиков

Продолжается активный рост акций сектора и это, пожалуй, сейчас единственный выраженный тренд на российском рынке. Акции Полюса и Полиметалла показывают уверенную опережающую динамику, но какие-либо позитивные корпоративные новости до сих пор отсутствовали. Однако вчера ситуация поменялась: прошел импульс роста в драгметаллах, а рубль несколько ослаб. Это, естественно, позитив для бумаг сектора.

Стоимость тройской унции золота поднялась к $1800. Пространство для подъема сохраняется, а значит может продолжиться и подъем акций золотодобытчиокв. Однако с учетом их перегретости и показанного ранее роста вскоре нужно будет фиксировать длинные позиций.

Новые акции Гонконга

С 5 декабря 2022 г. СПБ Биржа начнет торги 21 новой акцией эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив общее число до 79. Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастет до 35.

Потолок цен на нефть

По словам дипломатов ЕС, потолок может быть согласован на уровне $60 за баррель, пишет Reuters. Его могут утвердить в пятницу. С одной стороны, это ниже ранее осаждавшихся $65-70, а соответственно является фактором в пользу роста нефтяных фьючерсов. С другой — озвученная властями РФ позиция предполагает запрет на поставки нефти всем тем, кто будет придерживаться принципа потолка. Так что если предположить полный отказ российских компаний от сотрудничества с недружественными странами, то в действительности уровень этого потолка вообще не важен. Результат для них будет один — остановка поставок.

Инфляция в норме

Базовый индекс цен на личное потребление, показатель, который не включает продукты питания и энергию и оценивается ФРС, вырос на 0,2% за месяц и 5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в США в октябре выросла примерно в соответствии с оценками, что свидетельствует о том, что рост цен постепенно стабилизируется.

Нормализация инфляционного фона — мощный драйвер для американского рынка акций, особенно технологического сектора.