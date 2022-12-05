Минувшая неделя завершилась для рубля локальным ухудшением позиций. Рубль понизился в парах с долларом и евро, а также ослаб в паре с юанем. Пара доллар/рубль выросла на 0,83% до 62,00 руб., пара евро/рубль окрепла на 0,81% до 65,00 руб.

Участники торгов вынуждены учитывать весь спектр внешней и внутренней информации, от реализации большого финансового объема бюджетами разных уровней до конца года до новостей о вероятном введении "потолка" цен на нефть российского происхождения.

Сегодня, 5 декабря, страны G7, Евросоюз и Австралия вводят в силу максимально допустимую планку стоимости российского сырья, которое доставляется по морю в третьи страны. Итак, "потолок" установлен на уровне $60 за баррель. Есть нюансы в виде переходного периода, но об этом было известно заранее. Максимальный уровень цены будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января.

Глобально, на сырьевые цены новость никак не повлияла. Баррель Brent в понедельник утром торгуется по $86,49 и поднимается в цене. В моменте российская нефть уже законтрактована, поэтому реальное влияние принятого решения будет видно не ранее середины-конца января 2023 года.

Решение ОПЕК+ окажет поддержку продавцам. Последовательное снижение объемов добычи на фоне возможного прекращения сотрудничества России и ЕС на рынке энергоресурсов может разогнать цены на черное золото до 100 долларов США уже в январе следующего года.

Новость была в целом ожидаема, поэтому не факт, что рубль и рынок акций среагируют на нее именно сейчас. Однако в долгосрочной перспективе горизонт явно меняется.

Евро/доллар заметно вырос и торгуется в начале недели по 1,0580. По оценкам BitRiver, инвесторы рассчитывают на ослабление темпов роста процентной ставки ФРС США. Заметно укрепились британский фунт и японская йена.

Российский рынок может стартовать небольшим понижением. Торговые объемы держатся крайне низкими, на биржах почти нет волатильности. Это значит, что инвесторы перешли в фазу ожидания и наблюдают. Индекс МосБиржи может провести сегодняшние торги в пределах 2160-2195 пунктов, индекс РТС — 1090-1115 пунктов.