Тренд в рубле пока только набирает силу, и он нисходящий. Пара доллар/рубль накануне выросла на 1,18% до 63,08 руб. Пара евро/рубль расширилась на 0,21% до 66,13 руб. Утром в среду российская валюта продолжает отступать.

В этом есть определенный фактор сезонности — под конец года традиционно увеличивается спрос на валюту со стороны населения и компаний. Кроме того, в бюджете РФ есть средства, которые нужно реализовать до завершения декабря, и на региональном, и на федеральном уровне. В комплексе, это оказывает на рубль серьезное влияние.

На сырьевом рынке идут продажи, и они выглядят впечатляющими. Баррель Brent упал до $79,45 — это минимумы текущего года. В ходе азиатской сессии в среду инвесторы пробуют выкупать эти продажи, но энтузиазма может не хватить. При этом на рынке нет каких-либо новостей, способных стабилизировать ситуацию. Участники торгов просто уходят от всевозможных рисков. По оценкам BitRiver, Brent может торговаться в среду в пределах $78-81 за "бочку".

Евро/доллар спустился к 1,0460. Доллар США пользуется спросом как "защитный" актив. Накануне американской статистики почти не было, сегодня инвесторы проследят за данными по объему потребительского кредитования.

На российском рынке акций накануне вновь упали торговые объемы. Это указывает на выжидательную позицию участников торгов. Похоже, что всплеск активности в начале недели был точечным.

Индекс МосБиржи проведет торги среды в диапазоне 2180-2210 пунктов, индекс РТС — 1075-1105 пунктов.