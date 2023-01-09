Праздничная торговая неделя на российском рынке прошла абсолютно нейтрально. Индекс МосБиржи в течение четырех сессии колебался в диапазоне всего 1,2% и находится сейчас в районе 2160 п. Обороты были соответствующими — более чем в два раза ниже средних. А в пятницу объем торгов в акциях индекса МосБиржи оказался минимальным с 2018 г.

Сегодня ждем возврат многих инвесторов и рост торговой активности. Внешний фон с утра умеренно позитивный, но нефтегазовый сектор на этой неделе может быть чуть хуже индекса на фоне слабой динамики сырьевых цен, в том числе низких цен на Urals (дисконт к Brent вырос до 38% или $31).

Дивидендные отсечки

Сегодня с открытия ожидается небольшой дивидендный гэп в акциях Татнефти. Дивдоходность составляет 2%. Во вторник будет последний день для попадания в реестр по бумагам Роснефти — компания направит акционерам по 20,39 руб. или 5,5% по текущим ценам.

Рубль слабеет в начале года

Курс USD/RUB в первые дни года вырос на 3%, юань укрепился к рублю на 5%. Слабость рубля в условиях падения цен на российскую нефть и газ выглядит понятной. Более того, в январе сохраняются риски временного движения доллара к 74-75, что было бы в целом позитивно для акций экспортеров и российского бюджета.

СПБ Биржа сегодня возобновит торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Group.

Оптимизм на рынках

В понедельник утром на мировых фондовых площадках в целом положительные настроения. Во многом это реакция на дальнейшее открытие Китая. В частности, отменен карантин для приезжающих в КНР. Также смягчены некоторые ограничения на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом.

Ограничения снимаются в преддверии китайского Нового года (22 января). В праздники население страны традиционно активно путешествует, так что снятие запретов предполагает высокий трафик и совокупный спрос на топливо.

Неплохой старт года в США

Рынок акций США в первую неделю вырос на 1,5%. Мощный импульс роста пришелся на пятницу, когда индекс S&P 500 прибавил 2,3%. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику с рынка труда, намекающую на чуть более ранее завершение цикла ужесточения ставок. Кроме того, акциям помог фактор снижения индекса доллара.

Сезон отчетов

На этой неделе на рынке акций США стартует сезон корпоративной отчетности за IV квартал 2022 г. В пятницу результаты представят крупнейшие банки: Wells Fargo, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, BlackRock.

Согласно расчетам FactSet, в преддверии сезона отчетов аналитики снизили предварительные прогнозы по прибыли компаний сразу на 6,5%. Хотя в среднем за последние 5 лет снижение обычно было лишь на 2,5%.