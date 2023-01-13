Российский рынок акций после локального импульса роста вчера снова показал боковую динамику на снизившихся оборотах. Индекс МосБиржи остается чуть ниже 2200 п. Фактор укрепления рубля, которое продолжается всю неделю, мешает продолжить подъем акциям экспортеров, а бумаги Сбербанка, показавшие сильный рост в предыдущие сессии, встали на месте.

Старт валютных интервенций

ЦБ РФ с сегодняшнего дня начнет продавать юани по 3,2 млрд руб. за сессию в рамках бюджетного правила. Курс рубля заранее укрепился под это событие, пара USD/RUB опустилась к 67,7. О каком-то резком развороте доллара наверх в текущей ситуации говорить пока сложно, особенно с учетом отскочивших цен на нефть. Но и сохранить прежние темпы укрепления рублю будет уже непросто.

Для оценки масштаба интервенций: объем продажи валюты в 3,2 млрд руб. — это всего 1,15% от торгового оборота на предыдущей сессии в юане, долларе и евро.

Инфляция в США

Цифры вышли в рамках ожиданий. Индекс потребительских цен в годовом выражении сократился до прогнозных 6,5%. Рынок акций по итогам сессии отреагировал ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,3% и в очередной раз подошел к верхней границе годового падающего тренда.

Вышедшие цифры только лишь усилили ожидания того, что ФРС продолжит замедлять темпы ужесточения ДКП. Вероятность снижения шага повышения ставки до 25 б.п. на следующем февральском заседании выросла до 92% против 60% в начале января.

Золото уже $1900

Котировки драгметалла поднялись до максимальных значений с мая. Важным фактором поддержки как раз выступают ожидания скорого завершения цикла повышения ставки ФРС. Кроме того, в пользу роста драгметалла играет ослабление индекса доллара, который вчера опустился на новые минимумы с середины 2022 г.

В США стартует сезон отчетов

Сегодня компании начнут публиковать финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Традиционно одними из первых свои результаты представят крупные американские банки.

Напоминаем, что в понедельник на биржах в США будет выходной из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Торги акциями на СПБ бирже проводиться не будут.