Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели продемонстрировала уверенный рост к основным торгуемым на Московской бирже валютам. При этом рубль рос, в частности, к доллару, четыре дня подряд, после чего только в пятницу скорректировался вниз.

При этом доллар на неделе обновил минимум с 19 декабря, упав до 67,09 рубля, юань — с 3 января — до 9,97 рубля, евро — с 30 декабря — до 72,44 рубля.

Таким образом, рубль в полной мере отыграл новости о неожиданном возобновлении работы обновленного бюджетного правила, в рамках которого в ближайшие недели ЦБ РФ будет продавать юани за рубли для Минфина РФ.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на прошлой неделе уверенно прибавлял, оттолкнувшись от уровня 78,5 доллара за баррель сорта Brent и к концу недели вернулся в район 85 долларов.

Участники рынка «черного золота» отыгрывали на неделе ожидание роста спроса на углеводородное топливо со стороны Китая, поскольку власти страны сократили антиковидные ограничения, что увеличивает экономическую активность.

Поддержка сырьевым ценам и нефти, в частности, пришла и от ослабления доллара на форексе. Так, индекс доллара, отражающий динамику к нему корзины валют шести стран — торговых партнеров США — упал за неделю на 1,8% — ниже 102 пунктов — до минимума с июня прошлого года. Сказалось замедление инфляции в США, которое уменьшило риски сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) американской ФРС, а смягчение ДКП традиционно давит на курс доллара.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю упал на 3,33 рубля до 68,79 рубля, юаня — на 25 копеек до 10,19 рубля, евро — на 2,02 рубля до 74,15 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 5,85 тысячи против 5,75 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных торгуемых валют. За время новогодних каникул у экспортеров накопился определенный объем валюты, который они и стали активно продавать с 9 января для пополнения рублевой ликвидности, чтобы обеспечить свою операционную деятельность. При этом спрос на иностранную валюту после завершения праздников снизился.

Это предложение валюты поддерживалось уверенным ростом рынка нефти. Его игроки с оптимизмом оценивали перспективы нефтяного спроса на фоне мер по ослаблению карантинных ограничений в КНР. С 8 января были отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезд в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на прогнозах спроса на нефть.

В середине недели рубль неожиданно получил поддержку от финансовых регуляторов. Так, Минфин РФ сообщил, что с 13 января по 6 февраля направит в рамках обновленного бюджетного правил на продажу валюту на 54,5 миллиарда рублей (по 3,2 миллиарда рублей в день). А ЦБ заявил, что операции будут проводиться через продажу юаней.

При этом, несмотря на незначительность объемов ожидаемых продаж юаней, которые составляют 3-5% дневного оборота, спекулянты пару сессий активно вели игру на повышение рубля на новости по бюджетному правилу.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели, точнее — половину торгов пятницы, рубль провел в коррекционном падении вверх против основных торгуемых валют.

Участники торгов решили откупить в пятницу иностранную валюту, ощутимо подешевевшую в течение недели, тем более, что перед выходными инвесторы традиционно хеджируют свои валютные позиции.

При этом покупки имели спекулятивный смысл, поскольку доллар в моменте максимально терял за неделю более 5 рублей, евро — около 3,7 рубля, юань — почти 50 копеек.

По итогам недели курс вернулся примерно на уровни завершения прошлого года, а по доллару — середины декабря. В условиях заработавших валютных интервенций и приближающегося налогового периода продажи валюты могут преобладать, что будет толкать курс в район 65 рублей за доллар.