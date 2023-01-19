События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 января
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь)
|67,8 млрд долл
|171,5 млрд долл (факт)
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|14,865 млн барр
|7,615 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,78 трлн йен
|-1,72 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-2,027 трлн йен
|-1,449 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|20%
|11,5% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь)
|-26%
|-42% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь)
|58,2 тыс
|-14,6 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (декабрь)
|33,2 тыс
|17,6 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (декабрь)
|3,5%
|3,5% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|12:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,2%
|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь)
|1,351 млн
|1,37 млн
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь)
|-10,6%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (декабрь)
|1,427 млн
|1,359 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь)
|-0,5%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|205 тыс
|214 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
|-13,8
|-11
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь)
|-1,8
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь)
|2,1%
|1,9%
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|18,962 млн барр
|-1,75 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,511 млн барр
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.01)
|582 млрд долл (на 06.01)
|RUB
|Росбанк — ВОСА (реестр закрыт 02.12.2022, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Россети Сибирь — СД (бизнес-план на 2023, прогнозные показатели ПАО на 2024-2027)
https://1prime.ru/experts/20230119/839522953.html