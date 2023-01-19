МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (ноябрь) 67,8 млрд долл 171,5 млрд долл (факт)
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 14,865 млн барр 7,615 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,78 трлн йен -1,72 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь) -2,027 трлн йен -1,449 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь) 20% 11,5% (факт)
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (декабрь) -26% -42% (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь) 58,2 тыс -14,6 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (декабрь) 33,2 тыс 17,6 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (декабрь) 3,5% 3,5% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда 0,2%  
13:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (декабрь) 1,351 млн 1,37 млн
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (декабрь) -10,6%  
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (декабрь) 1,427 млн 1,359 млн
16:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (декабрь) -0,5%  
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 205 тыс 214 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь) -13,8 -11
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (январь) -1,8  
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (ноябрь) 2,1% 1,9%
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 18,962 млн барр -1,75 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,511 млн барр  
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.01) 582 млрд долл (на 06.01)  
  RUB Росбанк — ВОСА (реестр закрыт 02.12.2022, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Россети Сибирь — СД (бизнес-план на 2023, прогнозные показатели ПАО на 2024-2027)    