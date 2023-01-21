Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели — третьей в начавшемся году — продемонстрировала довольно узкие коридоры колебаний к основным торгуемым на Московской бирже валютам. Таким образом, импульс к росту инвалют, полученный в самом конце прошлого года, понемногу сошел на нет, колебания поутихли, и курсы стабилизировались.

В частности, доллар на неделе колебался в узком коридоре 67,76-69,83 рубля, юань — 10,07-10,27 рубля, евро — 73,31-75,18 рубля.

Таким образом, рубль учел комплекс противоречивых факторов: ожидаемое снижение профицита внешней торговли и соответственно — падение продаж валюты, а с другой стороны — начало ЦБ РФ валютных интервенций в поддержку рубля.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе понемногу прибавлял и к концу недели попытался подрасти в направлении 88 долларов за баррель сорта Brent, которых не отмечалось уже с 5 декабря прошлого года.

Участники рынка «черного золота» продолжили отыгрывать ожидания увеличения спроса в Китае. В стране ослабили строгие коронавирусные ограничения, которые могут способствовать восстановлению экономики и спроса на сырьё. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз глобального спроса на нефть в 2023 году и теперь ожидает его на уровне 101,7 миллиона баррелей в сутки.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился лишь на 4 копейки до 68,83 рубля, евро — на 45 копеек до 74,6 рубля, юаня — упал на 7 копеек до 10,12 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась выше 6 тысяч против 5,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПЕРЕВАРИВАЛ СИГНАЛЫ НЕФТИ

Рубль начал рабочую неделю некоторым ростом против основных торгуемых валют. Коррекционное снижение рубля в предыдущую пятницу освежило силы рублевых "быков", которые, несмотря на негатив от падающей нефти, продолжили свою игру.

При этом начавшаяся продажа Минфином РФ юаней за рубли в рамках обновленного бюджетного правила перевешивала негативные фундаментальные факторы, что и обеспечивало рублю локальный рост.

Однако рост рубля, как и его снижение на неделе было неустойчивым. При этом давление на российскую валюту исходило от оценок Минфина РФ о том, что с 15 декабря до 14 января средняя цена Urals составила лишь 46,8 доллара за баррель, что является минимумом с ноября 2020 года. Это более чем на 30 долларов ниже стоимости марки Brent.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в некотором укреплении против основных торгуемых валют. Рост рынка нефти выше 85 долларов за баррель поддержало курс российской валюты.

При этом игроки рынка обратили внимание, что ЦБ РФ объявил о запуске операций валютный своп по предоставлению банкам юаней на один день. Ежедневный лимит по операциям составит 10 миллиардов юаней — чуть более 100 миллиардов рублей по текущему курсу. Это может поддержать курс рубля, когда будет намечаться дефицит ликвидности юаней, поскольку регулятор будет их предоставлять.

Таким образом, складывается ситуация для сохранения боковика на российском валютном рынке на уровне ниже 70 рублей за доллар. В то же время, пик налогового периода января, приходящийся на середину следующей недели, может опустить этот уровень немного ниже, при прочих равных.