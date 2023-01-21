Против России введено более 11 тысяч санкций. Недружественные страны отказались от российских энергоресурсов, заморозили международные резервы ЦБ России на сотни миллиардов и остановили торги акциями российских эмитентов на западных биржах. Российским компаниям пришлось перенаправить экспорт нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров.

В декабре 2022 года Мосбиржа анонсировала запуск торгов новыми валютами. Банк России с 18 января 2023 года начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 следующим иностранным валютам. Мосбиржа и ЦБ РФ решили предоставить возможность банкам из «дружественных» стран участвовать в валютных торгах напрямую, чтобы увеличить ликвидность на рынке. Идея хорошая, поскольку при дальнейшем расширении сотрудничества и ухода от доллара, спрос на нацвалюты возрастет.

С января Минфин и ЦБ объявили о начале продаж валюты по новому бюджетному правилу. При достаточной ликвидности регуляторы смогут направлять нефтегазовые доходы в валюты из дружественных стран и включать их в резервы.

Установка официальных курсов рубля к новым валютам никак не отразится на рубле. И запуск торгов ими на Мосбирже тоже не отразится на рубле. Операции в нацвалютах вырастут, но, чтобы раскачать валютный рынок до хороших объемов уйдет не один год.

В условиях санкций ОАЭ интересны российские туристы и инвесторы. Чтобы инвесторам пополнять торговые счета на бирже Абу-Даби, нужно покупать дирхам или доллар. С переводами валюты возникают сложности. Открытие торгов дирхамом на Мосбирже решит многие проблемы. Также дирхам ОАЭ стабилен к доллару США, поэтому может выступить защитным активом для сбережения денежных средств россиян.