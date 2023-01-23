В пятницу, 20 января, Рубль сохранил боковое движение в ограниченных диапазонах против иностранных валют. По итогам дня он немного сдал позиции доллару и евро, укрепился к юаню. В целом торги основными рублевыми парами проходили в спокойном режиме. Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 68,83 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 74,60 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,10%, до 10,11 руб. Аналитик предупредил о неприятном сюрпризе, который готовит доллар

Последние три торговых дня рубль укреплялся в первой половине дня и к закрытию вечерней сессии сдавал позиции. В начале основной сессии повышался спрос на рублевую ликвидность в ожидании пика налоговых выплат (25 января). Также поддержка исходила от повышения цен на нефть и продаж валюты ЦБ России. До 30 января российские компании обязаны уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и страховые взносы. ЦБ ежедневно продает юань на 3,2 млрд руб. в рамках обновленного бюджетного правила.

В понедельник, 23 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $87,18. Торги на Мосбирже открылись ростом по евро и снижением по доллару. Разнонаправленное движение вызвано общим ослаблением доллара на Форекс. Пара доллар/рубль торгуется в коридоре диапазоном 7,6% с 22 декабря 2022 г. (31 торговый день). Российская валюта на текущей неделе будет торговаться в диапазонах 67,00-70,00 руб. к доллару, 73,00-76,50 руб. к евро и 9,95-10,40 руб. к юаню.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,10%, до 2166,69 п., индекс РТС — 0,12%, до 991,88 п. В последний день недели активность инвесторов в последний день недели снизилась. Техническая картина за пятницу не изменилась. Индекс Мосбиржи остается в коррекционной фазе после повышения до 2226,49 п. Поддержкой выступает уровень 2150 п. Понедельник и вторник — отличные дни для возобновления ралли, чтобы пройти уровень 2225 п. Чем дольше значение индекса будет оставаться ниже 2185 п., тем выше вероятность падения до 2110 п. Сейчас техническая картина на часовом тайм-фрейме находится на стороне покупателей.