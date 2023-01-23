Торги на Гонконгской бирже на этой неделе не будут проводиться с понедельника по среду (23-25 января), а в четверг, 26 января, возобновятся в обычном режиме. Но, вероятнее всего, торговая активность в конце недели будет сниженной, так как биржи материкового Китая останутся закрытыми из-за праздников до конца недели.

Во время празднования Китайского нового года ожидается, что волна смертности от коронавируса достигнет пика и начнет постепенное снижение. Инвесторы будут ждать данные о динамике потребительской активности за время праздничной недели для того, чтобы оценить скорость восстановления экономики после снятия ограничений.

Политическое руководство КНР после праздника начнет основной этап подготовки проведения Всекитайского собрания народных представителей, которое ориентировочно состоится в начале марта. Инвесторам стоит внимательно отнестись к данному мероприятию. Ожидается много важных заявлений.

Что касается приобретения бумаг после возобновления торгов, то покупки со среднесрочным горизонтом лучше рассматривать после коррекции на широком рынке. Индекс Hang Seng (HSI) в данный момент выглядит перекупленным. На рынке могут быть отдельные идеи, но большинство из них — спекулятивные.

Исследование инвестиционных потоков на Гонконгской бирже указывает на то, что волна роста в начале года была вызвана больше закрытием шортов, спекулятивной торговлей и покупками розничных инвесторов.

Приток денежных средств от крупных местных и зарубежных активных фондов не увеличился. Более того, крупные игроки предпочитали фиксировать позиции, которые активно формировали в октябре-ноябре прошлого года. А вот рядовые инвесторы, наоборот, наращивали покупки.

В целом, картина характерная для скорого формирования локального максимума. После коррекции HSI стоит смотреть в сторону техов и компаний с фокусом на внутреннее потребление.