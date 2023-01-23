МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь) -4 3
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 51,1  
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль) -37,8 -33
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 49,2 49,7
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,5 49,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 47,1 47,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,2 49,6
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 47,8 48,5
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь) 49,3 49,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,8 50,2
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь) 49 49,3
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 45,3 45,4
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,9 49,6
12:45 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь) -6  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 46,2 46,2
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь) 45  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 44,7 45
17:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
19:30 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,373%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — операционные результаты за 2022    
  RUB X5 Group — операционные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB Газпром — СД (согласование сделки)    