События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 января
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь)
|-4
|3
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|51,1
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)
|-37,8
|-33
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|49,2
|49,7
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,5
|49,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|47,1
|47,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,2
|49,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|47,8
|48,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь)
|49,3
|49,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,8
|50,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (январь)
|49
|49,3
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|45,3
|45,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,9
|49,6
|12:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (январь)
|-6
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|46,2
|46,2
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (январь)
|45
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|44,7
|45
|17:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|19:30
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,373%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — операционные результаты за 2022
|RUB
|X5 Group — операционные результаты за 4кв2022/2022
|RUB
|Газпром — СД (согласование сделки)
https://1prime.ru/experts/20230123/839553875.html