Затишье перед бурей
В понедельник, 23 января, рублевые пары сохранили боковое движение в ограниченных диапазонах. В последние дни цена ведет себя одинаково. В первой половине дня рубль укрепляется, к закрытию дня ослабляется. По итогам минувшего дня пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 68,92 руб., евро/рубль — на 0,16%, до 74,72 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 10,12 руб.
У рубля сохраняется мощнейшая поддержка от повышения нефтяных котировок, продажи валюты экспортерами и ЦБ РФ. Давление на рубль оказывает нарастающий дефицит бюджета и надвигающееся нефтяное эмбарго (5 февраля).
Во вторник, 24 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $88,11. Цена повышалась до $89,05 за баррель. Рост котировок увеличивает валютную выручку экспортеров и предложение валюты на Мосбирже, что хорошо для бюджета и стабильности курса рубля. Силы продавцов и покупателей на валютном рынке сбалансированы и вряд ли что изменится в ближайшие два торговых дня. Учитывая отсутствие важных событий на сегодня, валютная пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов продолжит проторговывать диапазон 68,50-69,00 руб. с попытками теста нижней границы диапазона. Для пары евро/рубль торговый диапазон 74,00-75,00 руб.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,86%, до 2185,31 пунктов, индекс РТС — на 0,69%, до 998,69 пунктов. Поддержку акциям нефтяных компаний оказывал продолжившийся подъем цен на нефть. Отбившись от поддержки 2150 п., значение индекса поднималось 2186 п. Рост котировок до 2200 будет указывает на готовность рынка к новому ралли выше 2250 п.
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