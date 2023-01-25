События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 января
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,615 млн барр
|3,378 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2022)
|7,3%
|7,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2022)
|1,8%
|1,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2022)
|1,8%
|1,7% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь)
|0,6%
|-0,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (январь)
|83,2
|85
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (январь)
|94,4
|95
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (январь)
|88,6
|90,2
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,946 млн
|18:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|4,25%
|4,5%
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|8,408 млн барр
|1,6 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|3,646 млн барр
|19:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|3,973%
|21:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
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https://1prime.ru/experts/20230125/839577815.html