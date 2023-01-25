МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день    
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,615 млн барр 3,378 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2022) 7,3% 7,8% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2022) 1,8% 1,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2022) 1,8% 1,7% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь) 0,6% -0,6%
11:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (январь) 83,2 85
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (январь) 94,4 95
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (январь) 88,6 90,2
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,946 млн  
18:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 4,25% 4,5%
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 8,408 млн барр 1,6 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 3,646 млн барр  
19:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 3,973%  
21:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Полиметалл — производственные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB Полиметалл — День инвестора и аналитика 2023    