2023-02-03T17:01:44+03:00
2023-02-03T17:01:44+03:00
2023-02-03T17:01:44+03:00
2023
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 февраля
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Ожидаемые в понедельник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10:00
EUR
Германия — Объём... ПРАЙМ, 03.02.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (декабрь)
|-5,3%
|1,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь)
|48,8
|49,6
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,8%
|-1,3%
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (январь)
|33,4
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Мать и Дитя — операционные результаты за 4кв2022/2022
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|RUB
|МРСК Урала — СД (кандидатуры на должности двух заместителей Гендиректора)
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