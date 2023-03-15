Сегодняшняя пенсионная система способна покрывать только минимальные потребности человека. Чтобы в старости иметь возможность относительно нормальной жизни, придется немного ужать свое текущее потребление и начать откладывать деньги.

Возьмем в пример Ивана. Ему 40 лет, до выхода на пенсию остается еще 25 лет. Он менеджер среднего звена, имеет стабильный средний заработок. Предположим, что он хочет получать на пенсии не менее 100 тысяч рублей в месяц. Какие средства есть в его распоряжении для создания себе в будущем такого дохода?

Самый популярный у россиян инструмент — банковский вклад.

Cредняя ставка по депозитам сегодня — чуть менее 7,5 процентов годовых.

Чтобы получать нужную сумму, вклад Ивана должен составлять не менее 16 миллионов рублей. Получается, что до выхода на пенсию Ивану необходимо ежемесячно с каждой зарплаты откладывать не менее 18 тысяч рублей. Если Иван получает зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, откладывать он должен 18%.

Однако с учетом инфляции, значение которой в России за последние 20 лет составило порядка 8,5 процентов, через 25 лет купить на 100 тысяч рублей мы сможем примерно столько, сколько сегодня на 11 тысяч рублей. А для сохранения сегодняшней покупательной способности ежемесячный доход должен будет составлять уже 768 тысяч рублей.

При этом неизвестно, сохранится ли ставка по депозитам на таком уровне, как сегодня. Взяв ставку на уровне 5 процентов годовых, мы получим необходимый размер взноса 40 тысяч рублей, что немногим меньше половины зарплаты нашего Ивана и, вполне вероятно, окажется для него непосильным бременем.

На втором по популярности месте у наших граждан — покупка недвижимости. Вот только инвестиции в нее сегодня сопряжены с тремя неприятными моментами. Это большой порог входа, невысокая доходность и необходимость постоянно администрировать арендный процесс.

Что касается Индивидуального пенсионного плана (ИПП), который продвигают сегодня все негосударственные пенсионные фонды (НПФ), то инвестиционный доход здесь не гарантирован и зависит как от ситуации на финансовом рынке, так и от качества работы выбранного вами НПФ. И хотя управляющие компании всех НПФ находятся под строгим надзором государства, за 25 лет случиться может всякое.

Стоит ли вкладываться в ценные бумаги? По подсчетам экономиста, наиболее консервативный финансовый инструмент — государственные облигации федерального займа (ОФЗ) — может принести сегодня порядка 8% годовых, а доходность надежных корпоративных облигаций — порядка 10-12% годовых.

Есть еще акции, которые при правильном их выборе способны принести своему владельцу на длинном горизонте еще больший доход. Правда, этот подход потребует от Ивана глубоких знаний в сфере финансов. Иначе вместо пенсии можно запросто потерять свой капитал. Но кто сказал, что Иван не сможет их получить? Ведь ему всего лишь 40 лет, а как говорил классик, "в 40 лет жизнь только начинается".