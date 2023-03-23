В первой половине марта для рынков главной темой в новостной повестке было Всекитайское собрание народных представителей, ключевым событием которого стало переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР на третий срок. Кроме того, был сформирован новый кабинет министров.

К новому китайскому премьер-министру Ли Цяну стоит присмотреться отдельно. Его биография подсказывает, что он определенно умеет выстраивать взаимоотношения с западными партнерами. В прошлом Ли был тем человеком, который смог пролоббировать строительство первого за пределами США завода Boeing и курировал строительство гигафабрики Tesla в Шанхае, когда был главой Шанхайского горкома КПК. Это также сигнал о готовность работать с частью западных элит, но не из демократической партии США.

Сомневаться в компетентности Ли в плане развития экономики не приходится — Шанхай один главных экономических центров КНР. Перед новым кабинетом будет стоять задача провести одну из самых масштабных административных реформ за последние годы и, конечно же, создать условия для уверенного восстановления и продолжения роста экономики.

По итогам I квартала ВВП КНР может увеличиться на 3,8% г/г. Сильное ускорение ожидается во II квартале в районе 7,7% г/г. Индексы деловой активности уверенно вышли в положительную зону, инфляция остается крайне низкой, сектор недвижимости и потребление начали демонстрировать постепенное восстановление. Из слабых мест — экспорт продолжил демонстрировать негативную динамику на фоне падения мирового спроса, продажи авто показывают спад после отмены субсидий, сохраняются долговые вопросы местных бюджетов.

Несмотря на в целом позитивные данные, индекс Hang Seng (HSI) продолжил коррекцию в марте, и это может стать в ближайшее время хорошей возможностью для инвесторов. По базовым мультипликаторам и с точки зрения риск-премии акции Гонконгской биржи выглядят привлекательно. В отличие от средних показателей широкого рынка США ожидается уверенный рост прибыли и выручки. Сезонность индекса вступает в свою растущую фазу. С учетом текущих экономических и политических тенденций смотреть стоит в сторону акций компаний, ориентированных на удовлетворение внутреннего спроса и технологического сектора. Главным растущим риском для рынка, безусловно, будет геополитический.